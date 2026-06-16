Accord avec l’Iran : les principales organisations juives américaines expriment leur inquiétude

De l’AIPAC à la Zionist Organization of America, en passant par le Jewish Democratic Council et J Street, de nombreuses organisations juives américaines affichent leurs réserves face à l’accord conclu entre Washington et Téhéran, dont les détails restent encore largement inconnus.

Alors que l’administration Trump présente l’accord conclu avec l’Iran comme une avancée diplomatique historique, les principales organisations juives américaines affichent une rare convergence : à droite comme à gauche de l’échiquier politique, les inquiétudes dominent.

Si les termes complets du mémorandum d’entente n’ont pas encore été publiés, plusieurs groupes influents redoutent déjà que l’accord ne réponde pas aux principales préoccupations sécuritaires d’Israël.

La réaction la plus sévère est venue du Jewish Democratic Council of America (JDCA).

Sa directrice, Halie Soifer, a accusé Donald Trump d’avoir privilégié la conclusion rapide d’un accord au détriment des intérêts israéliens.

« Au pire, il s’agit d’un aveu d’échec des États-Unis », a-t-elle déclaré.

Selon elle, le président américain aurait été prêt à « mettre Israël de côté » pour obtenir un succès diplomatique.

Cette critique marque un tournant notable. Le JDCA, héritier du National Jewish Democratic Council, avait soutenu l’accord nucléaire conclu sous Barack Obama en 2015.

À droite, la Zionist Organization of America (ZOA) a adopté un ton tout aussi préoccupé.

Son président, Morton Klein, a demandé à l’administration Trump de publier rapidement l’intégralité du texte.

« Ce que nous savons déjà est profondément problématique », a-t-il affirmé.

La ZOA s’inquiète notamment de voir Washington lever progressivement sa pression économique sur Téhéran avant d’obtenir des garanties immédiates sur l’élimination des stocks d’uranium enrichi, le démantèlement des installations nucléaires et la destruction de l’arsenal balistique iranien.

« Il n’a aucun sens d’abandonner immédiatement les leviers de pression contre l’Iran sans obtenir ces résultats », estime Klein.

L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), principal lobby pro-israélien à Washington, a adopté une position plus mesurée.

L’organisation affirme attendre la publication complète du texte avant de se prononcer définitivement.

L’AIPAC insiste toutefois sur plusieurs exigences jugées indispensables pour un accord final.

L’organisation souhaite notamment que l’Iran soit contraint de renoncer définitivement à son programme nucléaire militaire, que l’ensemble de son uranium enrichi soit retiré du pays et que tous les sites d’enrichissement soient démantelés.

L’organisation estime également que le futur accord doit inclure le programme balistique iranien ainsi que le financement des groupes armés soutenus par Téhéran dans la région.

À gauche, J Street, qui s’était opposée à la guerre contre l’Iran, a accueilli favorablement la perspective d’une désescalade.

L’organisation considère cependant que la crise actuelle aurait pu être évitée.

Selon elle, l’accord nucléaire de 2015 fonctionnait jusqu’au retrait américain décidé par Donald Trump en 2018.

« La diplomatie avait déjà produit un cadre efficace », estime J Street.

L’absence de publication du texte continue d’alimenter les spéculations.

Selon les premières informations disponibles, l’accord prévoirait notamment la réouverture du détroit d’Ormuz et un allègement progressif des sanctions contre l’Iran en échange d’engagements nucléaires encore à préciser.

Le vice-président américain JD Vance a assuré que le texte empêcherait durablement l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire et permettrait à terme une normalisation économique avec Téhéran.

Mais plusieurs organisations juives américaines craignent que les questions du programme balistique iranien, des drones et des groupes armés alliés à la République islamique soient largement absentes des négociations.

Alors qu’en 2015 les organisations juives américaines étaient profondément divisées sur l’accord nucléaire conclu sous Barack Obama, la situation apparaît aujourd’hui différente.

Si les nuances demeurent, une grande partie des acteurs communautaires s’accordent sur un point : l’accord annoncé par Donald Trump soulève encore trop d’interrogations pour être considéré comme une garantie suffisante de sécurité pour Israël et pour la région.

Tous attendent désormais la publication du texte intégral, qui pourrait intervenir dans les prochains jours, afin d’évaluer précisément les engagements pris par Washington et Téhéran.