Alan Dershowitz : "Mamdani est le plus grand propagateur de haine anti-juive dans l'histoire moderne des États-Unis"

L'avocat américain Alan Dershowitz a vivement fustigé le maire de New York, Zohran Mamdani, qu'il accuse d'alimenter un climat d'hostilité envers les Juifs après la récente attaque au couteau visant un Juif pratiquant à Manhattan.

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Dans une intervention, l'ancien professeur de droit à Harvard a affirmé que le maire « légitime la haine et l'antisémitisme », malgré ses déclarations condamnant toutes les formes de haine. Il soutient que Mamdani est « le plus grand propagateur de haine anti-juive dans l'histoire moderne des États-Unis ».

Dershowitz a également établi un parallèle historique, précisant qu'il ne comparait pas directement le maire à Adolf Hitler, mais affirmant que la situation lui rappelait « l'Allemagne de 1932-1933 », lorsque, selon lui, les Juifs ne se sentaient plus en sécurité dans les rues de Berlin ou de Hambourg. Il a estimé que de nombreux Juifs new-yorkais éprouvent aujourd'hui un sentiment similaire.

L'avocat a annoncé le lancement d'une campagne de soutien à Israël à l'occasion de la prochaine visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à New York. Il a indiqué vouloir rassembler 100 000 personnes à Central Park — Juifs, musulmans et membres d'autres communautés — afin de souhaiter la bienvenue au dirigeant israélien et d'affirmer que celui-ci reste « le bienvenu à New York ».

Alan Dershowitz a enfin appelé les New-Yorkais à répondre à la montée de l'antisémitisme par une mobilisation publique en faveur de la communauté juive et de l'État d'Israël.

Dans cette intervention, il s'en est également pris au sénateur Bernie Sanders, qu'il a accusé de soutenir des personnalités antisémites.