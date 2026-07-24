New York : un Juif et un Asiatique poignardés, la piste du crime de haine examinée

Deux hommes, dont un Juif portant une kippa, ont été poignardés jeudi après-midi lors de deux attaques distinctes dans le quartier de l'Upper West Side, à Manhattan. Les agressions se sont produites en plein jour, à deux pâtés de maisons de distance. Les deux victimes ont été hospitalisées dans un état stable et leurs jours ne sont pas en danger.

Le suspect, identifié comme Raul Morales, 51 ans, a été interpellé peu après les faits. D'après les témoignages recueillis par la police, il aurait crié "Allah Akbar" pendant les deux agressions. La première victime, un homme d'origine asiatique âgé de 57 ans, aurait été frappée dans le dos avec un couteau. La seconde, un homme juif de 50 ans portant une kippa, aurait été attaquée au torse avec un tournevis à proximité d'une synagogue.

La police de New York cherche encore à établir le mobile et examine les faits comme de possibles crimes de haine. Aucun lien n'a été identifié entre le suspect et les victimes, qui ne se connaissaient pas non plus. La cheffe de la police, Jessica Tisch, a indiqué que d'éventuels troubles psychiques figuraient également parmi les pistes étudiées, tout en précisant que Raul Morales n'avait pas d'antécédents psychiatriques connus des services de police.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a condamné des attaques "odieuses et motivées par la haine", affirmant qu'elles n'avaient "aucune place" dans la ville. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar l'a néanmoins directement mis en cause, estimant que ses prises de position répétées contre Israël avaient contribué à créer un climat dans lequel les Juifs devenaient des cibles. Il l'a appelé à "cesser l'incitation à la haine" et à agir immédiatement pour protéger la communauté juive.

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a lui aussi accusé Zohran Mamdani d'alimenter un climat dangereux. "Vous attisez la haine et mettez des vies en danger", a-t-il déclaré, appelant le maire à mettre fin à ce qu'il a qualifié de "campagne politique dangereuse".

L'affaire intervient dans un contexte de forte inquiétude au sein de la communauté juive new-yorkaise. Selon la police, les crimes de haine visant les Juifs représentent plus de la moitié des faits de ce type confirmés dans la ville depuis le début de l'année, alors même que la criminalité violente globale est en baisse.