Le Centre Simon Wiesenthal accuse Zohran Mamdani d’"effacer les victimes du Hamas"

Le Centre Simon Wiesenthal a vivement dénoncé la vidéo publiée par le maire de New York, Zohran Mamdani, dans laquelle celui-ci reconnaît ne pas disposer de l’autorité nécessaire pour faire arrêter un dirigeant étranger, malgré ses promesses répétées concernant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

L’organisation juive de défense des droits de l'homme accuse le maire d’avoir transformé cette question juridique en "spectacle politique télévisé", après avoir qualifié Benjamin Netanyahou de "criminel de guerre" et affirmé qu’il n’était "pas le bienvenu" à New York.

Selon le Centre Simon Wiesenthal, Zohran Mamdani ne s’est pas contenté d’exprimer une opinion politique personnelle. Il aurait utilisé "l’autorité, le symbolisme et la crédibilité" de la fonction de maire pour donner à son message l’apparence d’une déclaration officielle contre le dirigeant démocratiquement élu de l’État d’Israël. Le Centre dénonce ainsi "un profond détournement" de la fonction qui lui a été confiée par l’ensemble des New-Yorkais.

L’organisation rappelle par ailleurs que la ville de New York ne dispose d’aucune compétence propre pour exécuter le mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale. Elle reproche néanmoins à Mamdani d’avoir exploité cette limite institutionnelle à des fins politiques, estimant que le respect de la séparation des pouvoirs ne devrait pas être traité comme un obstacle à contourner.

Le Centre Simon Wiesenthal dénonce surtout l’absence, dans la vidéo, de toute référence au Hamas et au massacre du 7 octobre 2023. "Les appels à l’humanité et à la justice sonnent creux lorsqu’ils passent sous silence les victimes du Hamas parce qu’elles ne correspondent pas au récit politique défendu", affirme-t-il.

Selon l’organisation, cette prise de position s’inscrit dans une tendance plus large du maire à cibler systématiquement Israël, au risque d’accentuer l’isolement de l’État juif et les divisions à New York. Elle rappelle que les Juifs de la ville sont confrontés à des niveaux alarmants d’antisémitisme, de harcèlement et d’intimidation.

En conclusion, le Centre Simon Wiesenthal appelle Mamdani à se concentrer sur la sécurité, la lutte contre la haine et les préoccupations quotidiennes des habitants. "Les New-Yorkais ont élu un maire, pas un procureur chargé de poursuivre des dirigeants étrangers", affirme l’organisation.