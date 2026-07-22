Zohran Mamdani admet ne pas avoir le pouvoir de faire arrêter Benjamin Netanyahou à New York

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu à New York en septembre pour l’Assemblée générale de l’ONU.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Zohran Mamdani a néanmoins réaffirmé son soutien au mandat de la CPI, qualifiant Benjamin Netanyahou de « criminel de guerre » et appelant le gouvernement fédéral américain à rejoindre la Cour pénale internationale afin de pouvoir exécuter ce mandat.

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« Notre administration a examiné toutes les voies juridiques possibles. Il est clair que la ville de New York ne dispose pas de l’autorité légale indépendante pour appliquer ce mandat d’arrêt », a-t-il déclaré.

Le maire a toutefois insisté sur le fait que, selon lui, le gouvernement fédéral dispose de cette capacité et a appelé Washington à agir. Il a également affirmé que Benjamin Netanyahou « n’était pas le bienvenu à New York », tout en réitérant ses accusations concernant la guerre à Gaza.

Dans un message publié sur X, le compte officiel du maire de New York a ensuite écrit : « Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre », prolongeant ainsi ses accusations publiques contre le Premier ministre israélien.

Le Bureau du Premier ministre israélien a vivement réagi, dénonçant une « cour kangourou » dépourvue de toute juridiction sur les citoyens américains ou israéliens. Il a également rappelé que le mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahou avait été délivré par l’ancien procureur de la CPI, Karim Khan, quelques jours avant la révélation d’accusations de comportement sexuel inapproprié le visant.

Le bureau du Premier ministre a par ailleurs défendu l’action d’Israël dans la guerre contre le Hamas, affirmant que l’État hébreu avait pris « des mesures sans précédent pour limiter les dommages causés aux civils » tout en combattant une organisation terroriste utilisant la population palestinienne comme bouclier humain.

Lundi, le président américain Donald Trump était lui aussi intervenu sur le sujet, affirmant sur Truth Social que « Benjamin Netanyahou ne sera arrêté, sous quelque forme que ce soit, aux États-Unis d’Amérique ».