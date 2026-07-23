Avi Pazner : "Ce que Mamdani représente est plus dangereux que lui-même"

Invité mercredi soir de La Grande Édition sur i24NEWS, l'ancien ambassadeur d'Israël Avi Pazner a exprimé sa vive inquiétude face à Zohran Mamdani aux États-Unis. Selon lui, le véritable danger ne réside pas uniquement dans la personnalité de l'élu new-yorkais, mais dans le courant idéologique qu'il incarne.

« Ce que Mamdani représente est plus dangereux que lui-même », a-t-il affirmé, estimant que ses prises de position reflètent une évolution plus profonde d'une partie de la gauche américaine. Pour Avi Pazner, cette mouvance ne se limite plus à critiquer la politique israélienne, mais remet de plus en plus en cause la légitimité même de l'État d'Israël.

Avi Pazner estime également que ce phénomène pourrait avoir des conséquences durables sur les relations entre Israël et les États-Unis. Si le soutien bipartisan à l'État hébreu demeure solide à Washington, il juge que l'émergence de nouvelles figures politiques défendant une vision plus hostile constitue un signal d'alerte qu'il ne faut pas sous-estimer.

Pour l'ancien ambassadeur, l'enjeu dépasse donc la trajectoire d'un seul responsable politique. Il appelle à s'intéresser aux idées qui gagnent du terrain dans une partie de la société américaine, convaincu que c'est cette évolution idéologique qui représente aujourd'hui le principal défi pour les relations entre les deux alliés.