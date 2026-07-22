Gadi Eisenkot accuse Zohran Mamdani d’"antisémitisme pur" après ses déclarations sur Israël

Gadi Eisenkot a vivement dénoncé mercredi les récentes déclarations sur Israël du maire de New York, Zohran Mamdani, les qualifiant de "déformation irresponsable de la vérité" et d’"antisémitisme pur".

Dans un message publié sur X, le président du parti Yashar! et ancien chef d’état-major de Tsahal a rappelé que l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 avait débuté à 6h29 et visé des civils israéliens, parmi lesquels des hommes, des femmes et des enfants. Il l’a décrite comme "l’acte terroriste et antisémite le plus meurtrier contre le peuple juif depuis la Shoah", soulignant que des Israéliens et des Américains, juifs, chrétiens et musulmans, figuraient parmi les victimes.

"Personne ne peut réécrire l’histoire et transformer l’agresseur en victime", a affirmé Eisenkot. Selon lui, aucune déclaration ne peut effacer les atrocités commises par l’organisation terroriste contre des civils dans leurs foyers. "Le peuple d’Israël restera uni face à toute tentative en ce sens", a-t-il ajouté.

Établissant un parallèle avec les attentats du 11-Septembre, l’ancien chef d’état-major a estimé que New York connaissait elle-même les conséquences du terrorisme et des idéologies de haine. "Face au terrorisme et aux forces les plus sombres de la haine, la vérité doit toujours prévaloir", a-t-il déclaré.

Eisenkot a jugé les propos de Mamdani "dangereux" et "incendiaires", estimant qu’ils n’avaient leur place nulle part, "certainement pas en 2026". Il a également accusé certains dirigeants populistes de miser sur la mémoire courte du public.

"Nous ne permettrons à personne de remettre en cause le droit du peuple d’Israël à vivre en sécurité dans son propre pays", a-t-il conclu. Il a enfin rejeté toute mise sur le même plan des organisations terroristes et de Tsahal, affirmant que l’armée israélienne agissait selon des valeurs claires et dans le respect du droit international.