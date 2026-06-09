Ambassadeur d'Israël aux États-Unis : "l'Iran ne dictera pas la trêve"

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a affirmé lundi que l'Iran ne parviendrait pas à imposer ses conditions dans les discussions régionales en cours, tout en minimisant les informations faisant état de tensions entre Washington et Jérusalem.

Interrogé sur Fox News, Leiter a qualifié les dirigeants iraniens de « fous de Téhéran », accusant le régime de chercher depuis des décennies à détruire Israël. Selon lui, les tirs de missiles balistiques iraniens contre le territoire israélien ne pouvaient rester sans réponse.

« Aucun pays qui se respecte n'accepterait d'absorber autant de missiles balistiques sans réagir », a-t-il déclaré, affirmant qu'Israël avait répondu et montré à Téhéran « ce dont il est capable ».

L'ambassadeur a également rejeté les informations selon lesquelles Donald Trump aurait exercé une forte pression sur Benjamin Netanyahu pour empêcher une nouvelle riposte israélienne. Il a assuré que les échanges entre les deux dirigeants restaient « cordiaux » et marqués par une coopération étroite.

Selon lui, les États-Unis et Israël partagent les mêmes objectifs : empêcher l'Iran de devenir une puissance régionale menaçante et contenir son influence au Moyen-Orient.

Leiter a particulièrement insisté sur le dossier libanais. Il accuse Téhéran de vouloir lier les négociations avec Washington à la situation au Liban et au Hezbollah. « Nous ne laisserons pas le Hezbollah dominer le Liban et tirer des drones, des missiles et des roquettes contre nos communautés du nord en toute impunité », a-t-il affirmé.

L'ambassadeur estime que l'Iran doit être « déconnecté » du Liban pour permettre à Israël d'assurer sa sécurité et au Liban de préserver son avenir.

Il a enfin réfuté les propos rapportés par le Financial Times selon lesquels Donald Trump aurait affirmé que Netanyahu devrait accepter les conditions américaines d'un éventuel accord. Leiter a assuré que la relation entre les deux pays demeurait fondée sur la coopération, l'amitié et une coordination stratégique sans précédent.