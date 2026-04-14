"Assez c'est assez" : Bernie Sanders souhaite bloquer des ventes d'armes à Israël

Le sénateur démocrate Bernie Sanders a annoncé vouloir forcer un vote au Congrès afin de bloquer des ventes d’armes à Israël, dans un contexte de guerre régionale qui continue de susciter de vives tensions politiques à Washington.

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« Cette semaine, je forcerai un vote pour bloquer près de 500 millions de dollars en bombes et en bulldozers destinés à Israël. Assez c’est assez », a-t-il déclaré sur X, marquant une nouvelle escalade dans ses critiques contre la politique du gouvernement israélien.

Et d’ajouter : « Les contribuables américains ne doivent pas continuer à financer les massacres et les déplacements de civils perpétrés par le gouvernement Netanyahou à Gaza, en Iran et au Liban ». Des propos qui traduisent l’opposition croissante d’une partie de l’aile progressiste du Parti démocrate à l’engagement militaire et au soutien logistique des États-Unis à Israël.

Washington reste le principal allié stratégique d’Israël, notamment en matière d’assistance militaire. Cependant, la poursuite des opérations à Gaza, ainsi que les frappes liées au conflit avec l’Iran et ses alliés, alimentent un débat de plus en plus vif au sein de la classe politique américaine.

Bernie Sanders, figure de proue de la gauche démocrate, s’est régulièrement opposé à ces ventes d’armes, plaidant pour une conditionnalité accrue de l’aide américaine au "respect du droit international". Une telle initiative a peu de chances d’aboutir sans un soutien significatif au Congrès, où une majorité d’élus, démocrates comme républicains, continuent d’appuyer le partenariat stratégique avec Israël.