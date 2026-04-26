Attaque à Washington : des écrits anti-Trump et un manifeste anti-chrétien au cœur de l’enquête

L’enquête sur la fusillade survenue lors du dîner des correspondants à la Maison-Blanche à Washington se précise et met au jour de nouveaux éléments. Le suspect, Cole Tomas Allen, a laissé derrière lui des écrits explicites, mêlant motivations politiques et hostilité religieuse, désormais au cœur des investigations.

Selon des sources policières citées par CBS, les enquêteurs examinent des documents manuscrits retrouvés dans sa chambre d’hôtel. Parallèlement, l’assaillant a envoyé à plusieurs membres de sa famille, peu avant de passer à l’acte, des messages contenant des propos anti-Trump ainsi que des déclarations hostiles aux chrétiens.

Ces éléments viennent s’ajouter à d’autres contenus déjà identifiés, dans lesquels il se présentait notamment comme un «Friendly Federal Assassin», confirmant une radicalisation idéologique structurée.

Interrogé sur Fox News, Donald Trump a évoqué un «manifeste anti-chrétien» laissé par le suspect. «Lorsque vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens, ça ne fait aucun doute», a-t-il affirmé, décrivant un individu «visiblement très dérangé». «Il déteste les chrétiens, c’est une haine profonde», a-t-il insisté.

Âgé de 31 ans et originaire de Californie, Allen a tenté de forcer un point de sécurité à l’entrée du Washington Hilton, où se tenait l’événement, avant d’être neutralisé par les forces de sécurité. Des coups de feu ont été tirés lors de l’intervention, provoquant un mouvement de panique parmi les invités.

Les autorités confirment qu’il avait acquis légalement plusieurs armes, entreposées à l’insu de sa famille, et décrivent un individu enclin à tenir des propos radicaux.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer précisément ses cibles, mais les premiers éléments établissent une intention dirigée contre des membres de l’administration américaine.

Cet épisode met en lumière une radicalisation mêlant haine politique et religieuse, dans un contexte de tensions accrues aux États-Unis.