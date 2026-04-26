Donald Trump évacué du dîner des correspondants de la Maison Blanche après des coups de feu

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington après une grave alerte sécuritaire provoquée par des tirs près du lieu de réception. Selon les premières informations, aucune victime grave n'est à déplorer parmi les invités ou les responsables présents lors de l'événement.

La soirée se déroulait au Washington Hilton Hotel lorsque plusieurs détonations ont retenti, semant la panique parmi les centaines de convives réunis dans la salle de banquet. Des témoins ont rapporté des scènes de confusion, certains invités se réfugiant sous les tables tandis que les agents du Secret Service et les forces de l'ordre investissaient rapidement les lieux. Des unités tactiques armées ont pris position sur la scène où se trouvait peu auparavant le président américain.

D'après les autorités, l'incident aurait été provoqué par un homme armé d'un fusil à pompe qui tentait de franchir le périmètre de sécurité à l'entrée principale. Le suspect aurait ouvert le feu sur un agent du Secret Service, touché au niveau du gilet pare-balles et indemne grâce à sa protection. Les enquêteurs indiquent également que l'homme portait plusieurs armes, dont un pistolet ainsi que plusieurs couteaux.

Le suspect a été interpellé sur place. Deux responsables des forces de l'ordre ont indiqué à l'agence Associated Press qu'il s'agissait de Cole Tomas Allen, 31 ans, originaire de Torrance en Californie. Les autorités estiment à ce stade qu'il aurait agi seul. Le directeur du FBI, Kash Patel, a précisé que les enquêteurs examinent actuellement les armes retrouvées sur les lieux, les douilles récupérées ainsi que les témoignages des participants.

Quelques minutes après son évacuation, Donald Trump s'est exprimé sur Truth Social pour saluer l'intervention des services de sécurité. "Quelle soirée à Washington. Le Secret Service et les forces de l'ordre ont fait un travail fantastique", a-t-il écrit. Depuis la Maison Blanche, il a ensuite confirmé que lui-même, le vice-président JD Vance, la Première dame et les membres du gouvernement étaient "en parfaite condition".

Le président américain a également annoncé que le dîner annuel serait reprogrammé dans les trente prochains jours. Interrogé sur une éventuelle motivation politique ou internationale de l'attaque, Donald Trump a déclaré ne pas penser à un lien avec la guerre opposant les États-Unis, Israël et l'Iran, tout en estimant qu'il était "possible" qu'il ait été la cible visée.