Les États-Unis envisageraient de frapper des cibles militaires iraniennes dans le détroit d'Ormuz

Les États-Unis élaborent de nouveaux plans d’attaque visant les capacités militaires iraniennes dans le détroit d’Ormuz, selon des informations de CNN citant plusieurs sources proches du dossier. Ces préparatifs interviennent quelques jours après l’annonce par le président américain Donald Trump d’une prolongation du cessez-le-feu avec Iran, accordée à la demande de médiateurs pakistanais qui auraient sollicité davantage de temps pour permettre à Téhéran de formuler une proposition de paix durable avec Washington et Israël.

Selon le média américain, le Pentagone examine plusieurs scénarios, dont des frappes contre des cibles iraniennes situées autour du détroit d’Ormuz, dans le golfe Persique méridional et dans le golfe d’Oman. Les plans évoqués viseraient notamment les moyens militaires permettant à l’Iran de menacer la circulation maritime dans cette zone stratégique, en particulier la flotte de vedettes rapides des Gardiens de la Révolution et des navires susceptibles d’être utilisés pour poser des mines.

Donald Trump avait laissé entrevoir cette possibilité jeudi en affirmant que l’US Navy "tirerait et détruirait" tout bateau procédant au minage du détroit d’Ormuz. Les vedettes rapides des Gardiens de la Révolution auraient, selon le rapport, largement échappé aux bombardements américains et israéliens qui ont fortement affaibli la marine conventionnelle iranienne. Ces embarcations légères, souvent armées de mitrailleuses, sont régulièrement présentées comme un outil clé de la stratégie navale asymétrique de Téhéran.

Toujours selon CNN, une autre option étudiée par les responsables militaires américains consisterait à cibler des dirigeants militaires iraniens considérés par Washington comme opposés à un accord mettant fin durablement au conflit. Les États-Unis pourraient également reprendre des frappes contre les capacités militaires restantes de l’Iran, notamment ses stocks de missiles et ses lanceurs.

Donald Trump a par ailleurs attribué le blocage actuel des discussions à des divisions internes au sein du pouvoir iranien. Dans un message publié sur Truth Social, il a affirmé que l’Iran avait "beaucoup de mal à savoir qui est son dirigeant", dénonçant des luttes entre "durs" affaiblis sur le champ de bataille et "modérés" qu’il juge peu modérés. Une situation qu’il a qualifiée de "folle".