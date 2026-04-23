Le Pentagone dément les informations selon lesquelles le déminage du détroit d'Ormuz pourrait prendre six mois

Le Pentagone a vivement contesté des informations de presse affirmant qu’il faudrait jusqu’à six mois pour débarrasser le détroit d'Ormuz de mines posées par l'Iran. Le Washington Post avait rapporté qu’une telle estimation avait été évoquée lors d’un briefing classifié devant des membres de la commission des forces armées de la Chambre des représentants.

Selon le quotidien américain, plusieurs responsables anonymes auraient indiqué aux élus que Téhéran pourrait avoir déployé au moins vingt mines dans et autour du détroit. Certaines seraient flottantes et guidées à distance grâce à la technologie GPS, ce qui compliquerait leur détection et leur neutralisation.

Interrogé sur ces révélations, le porte-parole en chef du Pentagone Sean Parnell a dénoncé un traitement médiatique "malhonnête", accusant certains médias de sélectionner des éléments issus d’une réunion confidentielle, dont une partie serait selon lui erronée. Il a ajouté qu’une simple hypothèse ne constituait pas une évaluation crédible et qu’un blocage de six mois du détroit était à la fois irréaliste et inacceptable pour le secrétaire à la Défense.

Cette polémique intervient alors que l’Iran a averti qu’il ne rouvrirait pas le détroit tant que les États-Unis maintiendraient le blocus de ses ports. Une fermeture prolongée de cette voie maritime majeure, par laquelle transite une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures, ferait grimper les prix du pétrole et du gaz tout en perturbant l’économie internationale.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont par ailleurs évoqué une "zone de danger" de 1 400 kilomètres carrés susceptible de contenir des mines, soit une superficie quatorze fois supérieure à celle de Paris.