LIVE BLOG | "La fermeture du détroit d'Ormuz fait perdre à l'Iran un demi-milliard de dollars par jour", déclare Trump
Le président américain affirme que le pays est "au bord de l'effondrement économique"
Galilée : envoi d'un missile intercepteur à la suite d'une fausse identification
Iran : nouvelle exécution d'un homme accusé d'espionnage pour Israël
L'Iran a annoncé l'exécution de Mehdi Farid, reconnu coupable d'espionnage au profit d'Israël et de transmission d'informations sensibles au Mossad. L'agence de presse Mizan, proche du pouvoir judiciaire iranien, a indiqué que Mehdi Farid, agent de la protection civile au sein d'une « organisation sensible », avait utilisé ses fonctions pour recueillir des informations et les transmettre au Mossad. Il a été affirmé que sa peine avait été confirmée par la Cour suprême et exécutée « après la conclusion de la procédure judiciaire ».
Ormuz : les Gardiens de la révolution tirent sur un cargo
L'Agence britannique des opérations de commerce maritime (UKMTO) a annoncé avoir reçu un signalement d'un cargo se trouvant dans la région d'Oman, indiquant qu'il avait essuyé des tirs d'un navire des Gardiens de la révolution iraniens. Le signalement faisait état de dégâts importants au niveau de la passerelle. Selon l'agence, aucun incendie ne s'est déclaré et aucun membre d'équipage n'a été blessé.
Le secrétaire général de l'ONU salue la prolongation du cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a salué l'annonce des États-Unis concernant la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran et a appelé toutes les parties à saisir cette opportunité pour maintenir le calme. Guterres a ajouté que toute action susceptible de compromettre le cessez-le-feu devait être évitée, et a également exprimé son soutien aux efforts de médiation du Pakistan pour promouvoir de nouveaux pourparlers, « dans l'espoir de créer les conditions d'une solution globale et stable au Moyen-Orient".
Trump : "À cause du détroit d'Ormuz, l'Iran perd un demi-milliard de dollars par jour"
Dans un message publié mardi soir sur le réseau social Truth Social, le président américain affirme que la République islamique est en plein effondrement économique et qu'elle supplie les Etats-Unis de rouvrir le détroit d'Ormuz. Selon lui, Téhéran perd environ un demi-milliard de dollars par jour et connaît une grave pénurie de liquidités : des responsables militaires et policiers se plaignent de ne pas recevoir leurs salaires.