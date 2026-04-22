LIVE BLOG | "La fermeture du détroit d'Ormuz fait perdre à l'Iran un demi-milliard de dollars par jour", déclare Trump

Ormuz : les Gardiens de la révolution tirent sur un cargo

L'Agence britannique des opérations de commerce maritime (UKMTO) a annoncé avoir reçu un signalement d'un cargo se trouvant dans la région d'Oman, indiquant qu'il avait essuyé des tirs d'un navire des Gardiens de la révolution iraniens. Le signalement faisait état de dégâts importants au niveau de la passerelle. Selon l'agence, aucun incendie ne s'est déclaré et aucun membre d'équipage n'a été blessé.