Le Pentagone envisagerait une opération terrestre de plusieurs semaines en Iran

L’administration américaine étudie la possibilité de mener des opérations terrestres prolongées en Iran, a rapporté le Washington Post samedi soir. le Pentagone se prépare à des missions pouvant s’étendre sur plusieurs semaines, impliquant à la fois des forces spéciales et des unités d’infanterie conventionnelle. Ces opérations resteraient toutefois en deçà d’une invasion à grande échelle.

Plusieurs milliers de soldats américains, dont des Marines, sont actuellement en cours de déploiement dans la région. Les scénarios à l’étude incluraient des raids ciblés contre des infrastructures stratégiques, notamment dans les zones côtières proches du détroit d’Ormuz, ainsi que la possible prise de l’île de Kharg, un hub majeur des exportations pétrolières iraniennes. Les objectifs envisagés pourraient nécessiter plusieurs semaines, voire quelques mois, selon des sources citées anonymement.

Ces opérations exposeraient les forces américaines à des menaces multiples, allant des drones et missiles iraniens aux tirs au sol et aux engins explosifs improvisés. Malgré ces préparatifs, aucune décision définitive n’a été prise par le président américain Donald Trump. La Maison-Blanche insiste sur le fait que ces plans visent avant tout à offrir un éventail d’options au commandant en chef.

Parallèlement, Washington alterne entre pression militaire et tentatives diplomatiques. Donald Trump a récemment adressé un ultimatum à Téhéran concernant la réouverture du détroit d’Ormuz, ultimatum prolongé à plusieurs reprises afin de laisser place à des négociations. L’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a indiqué que les États-Unis attendent une réponse iranienne à leur proposition en 15 points visant à mettre fin au conflit, exprimant l’espoir de discussions dans les jours à venir.

Ce plan inclurait notamment l’arrêt de l’enrichissement d’uranium en Iran, la remise de ses stocks de matières enrichies, estimés à près de 10 000 kilogrammes, ainsi qu’un renforcement des mécanismes de contrôle international. Des exigences que Washington considère comme non négociables.

Dans le même temps, la Maison-Blanche maintient un ton ferme. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a averti que si l’Iran ne renonce pas à ses ambitions nucléaires et à ses menaces contre les États-Unis et leurs alliés, le président est prêt à intensifier fortement la réponse américaine.