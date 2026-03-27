Les États-Unis envisageraient d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient

Le président des États-Unis, Donald Trump, étudie la possibilité de déployer jusqu’à 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, selon des informations publiées vendredi par le Wall Street Journal. Cette option, actuellement examinée par le Pentagone, vise à élargir la palette de réponses militaires à disposition de Washington, alors même que la Maison-Blanche n’exclut pas des discussions avec Iran.

D’après des responsables du département de la Défense, ce renfort pourrait inclure des unités d’infanterie ainsi que des véhicules blindés. Il viendrait s’ajouter à environ 5 000 marines et à des éléments de la 82e division aéroportée déjà mobilisés pour un déploiement dans la région. Si les zones exactes de stationnement restent à définir, ces forces devraient être positionnées à proximité de l’Iran, notamment dans un rayon opérationnel incluant l’île de Kharg, un point névralgique pour les exportations pétrolières iraniennes.

Dans ce contexte de tensions accrues, Donald Trump a récemment réaffirmé sa volonté de garantir la libre circulation des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, un axe stratégique majeur pour le commerce mondial de l’énergie.