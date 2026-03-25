Des milliers de parachutistes américains déployés au Moyen-Orient sur fond d’incertitudes diplomatiques

Entre 3 000 et 4 000 parachutistes américains sont en cours de déploiement vers le Moyen-Orient, selon plusieurs médias, dans un contexte de tensions persistantes avec l’Iran et d’incertitudes sur une éventuelle issue diplomatique. Le Pentagone a ordonné l’envoi de troupes issues de la 82e division aéroportée, basée à Fort Bragg en Caroline du Nord, sans préciser si ces forces pourraient être engagées directement sur le territoire iranien. Le président Donald Trump n’a pas exclu cette possibilité.

Une partie de ces soldats appartient à la force de réaction rapide de la division, capable d’être déployée en moins de 18 heures pour des missions variées, telles que la sécurisation d’infrastructures stratégiques, la protection d’ambassades ou l’évacuation de ressortissants en zone hostile. Des ordres écrits ont été transmis à des unités de combat et à l’état-major de la division, alors que des spéculations circulaient depuis plusieurs semaines sur une possible implication accrue de cette unité dans le conflit.

Ce renforcement militaire intervient également alors que trois navires de guerre transportant environ 4 500 soldats, appartenant au groupe amphibie Tripoli, se dirigent vers la région. Parmi les scénarios envisagés par l’administration américaine figurerait notamment une opération visant à prendre le contrôle de l’île iranienne de Kharg, un point névralgique par lequel transite près de 90 % des exportations pétrolières de l’Iran.

Plus tôt ce mois-ci, des frappes américaines ont visé des installations militaires sur cette île, tout en épargnant volontairement les infrastructures pétrolières. Ce déploiement massif de forces souligne l’intensification de la pression militaire américaine, alors même que des discussions restent évoquées en parallèle pour tenter de mettre fin au conflit.