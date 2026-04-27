Attaque lors d’un gala à Washington : le suspect inculpé pour tentative d’assassinat visant Donald Trump

Cole Tomas Allen, suspect de l’attaque survenue lors d’un gala de la presse à Washington, a été formellement mis en accusation pour tentative d’assassinat contre le président américain Donald Trump. Il est également poursuivi pour utilisation d’une arme à feu lors d’un crime violent et pour agression d’un agent fédéral avec une arme dangereuse.

Présenté devant un tribunal fédéral de Washington, l’accusé est apparu vêtu d’une combinaison bleue et a demandé la désignation d’un avocat, selon des informations relayées par CBS News.

La Maison Blanche a toutefois tenu à saluer l’action des forces de protection. « Les services secrets ont bien fait leur travail », a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt. Elle a ajouté que le président « continue de faire confiance aux services secrets américains », tout en soulignant que l’exécutif restait vigilant. « La Maison Blanche pose évidemment toujours les questions difficiles et veille à la sécurité du président », a-t-elle précisé.

Dans ce contexte, la cheffe de cabinet Susie Wiles doit rencontrer dans les prochains jours les plus hauts responsables fédéraux des forces de l’ordre. L’objectif est d’évaluer les dispositifs de sécurité en place et de définir d’éventuels ajustements en vue des grands événements à venir.