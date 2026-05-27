Brooklyn : une célèbre coopérative vote le boycott des produits israéliens

La Park Slope Food Coop, célèbre supermarché coopératif de Brooklyn, a voté mardi soir en faveur d’un boycott des produits israéliens, après des années de débats internes qui ont profondément divisé ses membres et le quartier de Park Slope.

Sur 6 772 votes exprimés, 67 % des membres ont soutenu le boycott, 31 % ont voté contre et 2 % se sont abstenus. Près de 7 000 membres, sur les 16 000 que compte la coopérative, s’étaient inscrits pour participer au scrutin.

Avant de voter sur le boycott lui-même, les membres ont d’abord approuvé une modification des règles internes. Le seuil nécessaire pour adopter une telle mesure est passé d’une supermajorité de 75 % à une majorité simple de 51 %. Cette résolution a été adoptée à 68 %.

Le vote final prévoit que la coopérative cesse de vendre des produits fabriqués en Israël, y compris à l’intérieur des frontières d’avant 1967, ainsi que dans les implantations israéliennes en Cisjordanie, jusqu’à ce qu’Israël respecte, selon le texte adopté, le droit international.

Le boycott concernera neuf produits israéliens, dont des poivrons vendus en hiver, des kakis, de l’huile d’olive, des produits au sésame, les cubes d’herbes surgelés Dorot et le snack israélien Bamba de la marque Osem.

Le débat sur le mouvement BDS agite la coopérative depuis plus de dix ans, mais il s’est fortement intensifié depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza. En raison des tensions et de préoccupations sécuritaires, la réunion de mardi s’est tenue entièrement en ligne.

Le vote a également suscité des réactions politiques locales. Le député démocrate Dan Goldman a condamné la mesure, estimant qu’elle ne pèserait ni sur le gouvernement israélien ni sur l’économie israélienne, mais risquait surtout de faire porter aux Juifs américains la responsabilité des actions d’Israël. Son adversaire Brad Lander a également indiqué qu’il aurait voté contre la résolution.

À l’inverse, des membres pro-palestiniens de la coopérative ont salué une décision qu’ils présentent comme un acte de solidarité politique. Des rabbins progressistes new-yorkais ont aussi contesté l’idée selon laquelle tout appel au boycott serait nécessairement antisémite.