Lindsey Graham critique le rôle de médiateur du Pakistan entre les États-Unis et l’Iran

Le sénateur républicain Lindsey Graham a vivement critiqué le rôle du Pakistan comme médiateur dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran, estimant que la position d’Islamabad était « plus que problématique ».

Dans un message publié sur X, l’élu américain a mis en doute la neutralité du Pakistan, en raison de ce qu’il décrit comme une hostilité ancienne envers Israël.

« Il m’apparaît depuis un certain temps que le Pakistan comme médiateur est plus que problématique. Son animosité envers Israël est ancienne », a écrit Lindsey Graham.

Le sénateur a également évoqué des informations selon lesquelles des avions militaires iraniens seraient hébergés sur des bases aériennes pakistanaises, ainsi que des déclarations passées de hauts responsables pakistanais contre Israël, qu’il juge « inquiétantes ».

Ses propos interviennent alors que le Pakistan est présenté comme l’un des pays impliqués dans les efforts de médiation autour des discussions de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Lindsey Graham a aussi interpellé Islamabad sur les Accords d’Abraham, le cadre soutenu par les États-Unis pour normaliser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes et musulmans. Il a estimé que le Pakistan devait répondre clairement à l’appel de Donald Trump à rejoindre ce processus.

La polémique a été relancée par les déclarations du ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, qui a rejeté l’idée d’une normalisation avec Israël. Dans un entretien à Samaa TV, il a affirmé qu’il ne pensait pas que le Pakistan devait rejoindre un accord contraire à ses « idéologies fondamentales ».

Pour Lindsey Graham, même si certaines déclarations pakistanaises datent, le sentiment anti-israélien demeure actuel. Il estime donc nécessaire que le Pakistan clarifie rapidement sa position, alors que son rôle de médiateur dans le dossier iranien suscite déjà des interrogations à Washington.