Le Pakistan a déployé des milliers de soldats en Arabie saoudite pendant la guerre avec l’Iran

Le Pakistan a déployé une importante force militaire en Arabie saoudite durant la guerre avec l’Iran, selon une enquête publiée lundi par Reuters. Ce dispositif comprenait plusieurs milliers de soldats, des avions de combat, des drones ainsi que des systèmes de défense aérienne destinés à protéger le royaume saoudien en cas de nouvelle attaque iranienne.

D’après Reuters, ce déploiement s’inscrivait dans le cadre d’un accord de défense signé l’an dernier entre Riyad et Islamabad. Plusieurs sources sécuritaires citées par l’agence affirment qu’une escadrille d’environ seize avions de chasse pakistanais avait été envoyée en Arabie saoudite dès le début du mois d’avril. Deux escadrilles de drones ainsi qu’un système de défense aérienne chinois auraient également été transférés dans le Golfe.

Selon les informations relayées, les équipements étaient opérés par du personnel pakistanais et financés par l’Arabie saoudite.

L’accord militaire entre les deux pays n’a jamais été rendu public, mais Riyad et Islamabad avaient déjà confirmé par le passé l’existence d’engagements de défense mutuelle. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, avait notamment laissé entendre que l’Arabie saoudite bénéficiait de la « protection nucléaire » du Pakistan.

Une source gouvernementale citée par Reuters affirme que cet accord pourrait permettre le déploiement de jusqu’à 80 000 soldats pakistanais afin de renforcer la sécurité des frontières saoudiennes aux côtés des forces locales.

Reuters souligne que l’ampleur du dispositif dépasse largement le cadre d’une simple mission de conseil militaire.

Ces révélations interviennent alors que le Pakistan joue actuellement un rôle central de médiateur dans les discussions indirectes entre les États-Unis et l’Iran. Depuis plusieurs années, Islamabad fournit régulièrement une assistance sécuritaire à Riyad, tandis que l’Arabie saoudite soutient économiquement le Pakistan lors de périodes de crise financière.