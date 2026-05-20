Tensions entre l’Iran et le Pakistan autour des négociations avec Washington

La coopération entre l’Iran et le Pakistan se serait fortement dégradée au cours des deux dernières semaines, selon une source diplomatique citée par la chaîne saoudienne Al-Hadath.

D’après cette source, la méfiance entre les deux pays rend de plus en plus difficile la coordination des efforts diplomatiques autour d’un éventuel cessez-le-feu avec les États-Unis. Le rapport évoque également de profondes divergences sur les canaux de négociation à utiliser et sur le lieu des pourparlers.

Un ministre pakistanais est de nouveau à Téhéran sur fond d'impasse dans les négociations a annoncé plus tôt dans la journée un média d'Etat iranien.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables américains cités par CBS News avaient affirmé que plusieurs avions iraniens s’étaient rendus sur la base aérienne pakistanaise de Nur Khan, près de Rawalpindi, quelques jours après l’annonce par Donald Trump d’un cessez-le-feu avec l’Iran. Parmi eux figurait, selon ces responsables, un avion de reconnaissance iranien RC-130.

Un haut responsable pakistanais a démenti ces informations, affirmant que la base de Nur Khan se trouve au cœur d’une zone urbaine et qu’un grand nombre d’appareils ne pourrait pas y être dissimulé.