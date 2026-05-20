LIVE BLOG | À la Maison-Blanche, Donald Trump promet "une fin rapide de la guerre avec l’Iran"
Le Sénat américain fait avancer une résolution visant à limiter les pouvoirs de Trump pour mener une guerre contre l’Iran.
Le Sénat américain avance sur une résolution pour limiter les pouvoirs de guerre de Trump contre l’Iran
Pour la première fois depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le Sénat américain a fait avancer une mesure qui pourrait empêcher l’administration Trump de poursuivre ses frappes contre la République islamique sans feu vert du Congrès. Quatre républicains ont rejoint les démocrates pour soutenir ce texte, qui obligerait le président Donald Trump à obtenir l’autorisation du Congrès afin de continuer les opérations militaires contre l’Iran.
Cette étape procédurale ouvre la voie à un débat au Sénat sur une résolution relative aux pouvoirs de guerre, destinée à mettre fin au conflit. Les républicains peuvent encore bloquer le texte, notamment si la Maison-Blanche parvient à remobiliser ses soutiens au Capitole.
À la Maison-Blanche, Donald Trump promet à nouveau une fin rapide de la guerre avec l’Iran
Donald Trump a déclaré à des parlementaires américains réunis à la Maison-Blanche que les États-Unis allaient « mettre fin très rapidement » à la guerre avec l’Iran. Cette déclaration intervient alors que Washington affirme progresser dans les discussions avec Téhéran, malgré une situation encore très tendue au Moyen-Orient. Les marchés pétroliers ont réagi à ces propos, les prix du brut reculant légèrement sur l’espoir d’une désescalade.