LIVE BLOG | À la Maison-Blanche, Donald Trump promet "une fin rapide de la guerre avec l’Iran"

Le Sénat américain avance sur une résolution pour limiter les pouvoirs de guerre de Trump contre l’Iran

Pour la première fois depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le Sénat américain a fait avancer une mesure qui pourrait empêcher l’administration Trump de poursuivre ses frappes contre la République islamique sans feu vert du Congrès. Quatre républicains ont rejoint les démocrates pour soutenir ce texte, qui obligerait le président Donald Trump à obtenir l’autorisation du Congrès afin de continuer les opérations militaires contre l’Iran.

Cette étape procédurale ouvre la voie à un débat au Sénat sur une résolution relative aux pouvoirs de guerre, destinée à mettre fin au conflit. Les républicains peuvent encore bloquer le texte, notamment si la Maison-Blanche parvient à remobiliser ses soutiens au Capitole.