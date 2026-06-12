Canada : un policier tué à Toronto dans une opération contre un réseau terroriste pro-iranien

La mort d'un policier canadien lors d'une opération menée à Toronto serait liée à une vaste enquête antiterroriste visant un réseau soutenu par l'Iran, selon des informations rapportées par Global News.

Le policier, Marc Pinizzotto, a été tué jeudi matin alors qu'il participait à l'exécution d'un mandat de perquisition dans l'ouest de Toronto. Selon le chef de la police de Toronto, Myron Demkiw, cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'une série d'opérations coordonnées à travers la ville, en lien avec une enquête ouverte après une fusillade survenue le 10 mars contre le consulat américain de Toronto.

Initialement traitée par les autorités canadiennes comme une affaire de sécurité nationale intérieure, l'attaque contre le consulat a pris une dimension internationale après les conclusions d'une enquête menée aux États-Unis. Les procureurs américains estiment en effet que cette opération faisait partie d'une campagne orchestrée par l'Iran.

Au cœur du dossier figure Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un ressortissant irakien arrêté aux États-Unis et présenté par la justice américaine comme un haut responsable des Corps des gardiens de la révolution islamique et de l'organisation terroriste Kataeb Hezbollah. Selon l'acte d'accusation américain, Al-Saadi aurait supervisé un réseau impliqué dans au moins 18 attaques en Europe ainsi que deux opérations au Canada.

Les autorités américaines affirment que ces deux actions comprenaient la fusillade contre le consulat américain de Toronto ainsi qu'un projet d'attentat visant une synagogue canadienne.

Lors de sa conférence de presse, le chef de la police de Toronto a confirmé que l'enquête ayant conduit aux perquisitions de jeudi concernait plusieurs fusillades, dont celle visant le consulat américain. Il a toutefois évité d'établir publiquement un lien direct entre les suspects visés par les opérations de jeudi, la mort du policier et les accusations américaines portant sur une implication de l'État iranien.

L'enquête se poursuit alors que les autorités canadiennes et américaines tentent de déterminer l'étendue des activités présumées de ce réseau sur le sol nord-américain.