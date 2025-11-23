Candace Owens affirme qu'un commando français lié à Israël a été envoyé par les Macron pour l'assassiner

La commentatrice américaine d’extrême droite Candace Owens a affirmé samedi sur X que le président français Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, auraient ordonné et financé une tentative d’assassinat contre elle. Des accusations graves, publiées sans preuve, et qu’aucune autorité n’a confirmées.

Owens affirme qu’un “haut fonctionnaire du gouvernement français” l’aurait contactée “il y a deux jours” pour l’avertir qu’un feu vert avait été donné à une petite équipe du GIGN, l’unité d’élite de la Gendarmerie nationale, chargée selon elle de l’éliminer. Elle assure également qu’un opérateur israélien aurait fait partie du commando et que “les plans étaient formalisés”. Aucun document, enregistrement ou élément vérifiable n’a toutefois été publié à l’appui de ces allégations.

La polémiste relie aussi ce prétendu complot à l’assassinat de Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, tué lors d’une intervention à l’université Utah Valley en septembre 2025. Owens soutient, sans preuve, que le tireur aurait été formé par la Légion étrangère française, reprenant ainsi des théories complotistes qu’elle diffuse depuis plusieurs semaines. Elle affirme en outre que le journaliste français Xavier Poussard serait lui aussi menacé.

Pour l’heure, ni l’Élysée, ni le ministère français de l’Intérieur, ni la Gendarmerie nationale, ni les autorités israéliennes ou américaines n’ont réagi à ces accusations. Les médias ayant relayé le message d’Owens soulignent unanimement que ces affirmations demeurent non vérifiées.

La publication a suscité une forte agitation en ligne : soutien et inquiétude dans le camp d’Owens, scepticisme, moqueries et critiques virulentes chez ses opposants, qui rappellent son long historique de propagations de rumeurs infondées et de théories complotistes, notamment sur la politique américaine, la pandémie de Covid-19 ou le conflit Israël-Hamas.

Ces accusations interviennent alors qu’Owens est engagée dans une bataille judiciaire avec le couple présidentiel français. En juillet 2025, Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé une plainte en diffamation comprenant 22 chefs d’accusation, l’accusant de propager sciemment des mensonges, notamment la théorie conspirationniste selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. Owens présente cette plainte comme une attaque contre la liberté d’expression et mobilise sa communauté en ligne autour de ce narratif.

À 36 ans, Owens reste une figure influente de l’extrême droite américaine, mais aussi l’une des plus controversées. Ses nouvelles accusations s’inscrivent dans une trajectoire où provocation, désinformation et affrontements médiatiques constituent le cœur de sa stratégie politique et commerciale.