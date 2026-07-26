L’initiative a été lancée par Giovanni Galante, dont la compagne a été tuée dans les attaques d’Al-Qaïda. Dans le texte de la pétition, plusieurs proches de victimes mettent en cause certaines prises de position et fréquentations politiques attribuées au maire, qu’ils jugent incompatibles avec la portée symbolique de la cérémonie.

Les signataires lui reprochent notamment de ne pas avoir condamné de manière suffisamment claire le slogan « globaliser l’intifada », interprété par eux comme une banalisation de la violence. La pétition évoque également ses liens ou son soutien présumé à plusieurs personnalités controversées.

Le document cite notamment les déclarations passées de son père, l’universitaire Mahmood Mamdani, sur les attentats-suicides, ainsi que les propos élogieux du maire à l’égard de l’imam Siraj Wahhaj. Ces éléments sont présentés par les organisateurs de la pétition comme des motifs d’inquiétude, sans qu’une réponse détaillée de Zohran Mamdani soit rapportée dans l’article.

La nomination de l’avocat Ramzi Kassem au poste de conseiller juridique principal de la ville est également critiquée en raison de sa participation passée à la défense de détenus accusés ou condamnés dans des affaires liées à Al-Qaïda.

« Pour les familles du 11-Septembre, il ne s’agit pas d’une simple cérémonie publique, mais d’une journée de deuil profondément personnelle », affirme Giovanni Galante dans la pétition. Plusieurs survivants et proches de victimes ont également publié des témoignages demandant aux organisateurs de préserver une commémoration centrée sur le souvenir et le rejet du terrorisme.

Selon The Jerusalem Post, les auteurs de la pétition ne réclament pas directement une interdiction officielle, mais demandent aux organisateurs d’évaluer si la présence du maire serait conforme aux attentes des familles. Aucune réaction de Zohran Mamdani n’était mentionnée au moment de la publication.