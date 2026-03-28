Des hackers présumés liés à l’Iran ont piraté une messagerie personnelle du directeur du FBI (médias)

Des hackers présumés liés à l’Iran ont piraté la messagerie personnelle de Kash Patel, directeur du FBI, et diffusé en ligne des documents et photographies issus de ce compte, selon plusieurs médias américains. L’agence fédérale a confirmé l’incident, tout en précisant que les données compromises étaient anciennes, antérieures à la nomination de M. Patel en 2025, et ne contenaient aucune information gouvernementale sensible.

Dans un communiqué, le FBI indique avoir pris «toutes les mesures nécessaires» face à cette intrusion, soulignant que ces éléments relèvent de la sphère privée et ne présentent pas de risque direct pour la sécurité nationale. Les contenus divulgués, qui couvriraient la période 2011-2022, incluent notamment des échanges personnels et des photos de voyages, dont l’authenticité a été jugée crédible par plusieurs sources citées par la presse américaine.

Le piratage a été revendiqué par le groupe Handala, considéré par de nombreux experts en cybersécurité comme affilié à la République islamique. Très actif depuis le début du conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, ce collectif a présenté son opération comme une «riposte» à la saisie récente, par la justice américaine, de plusieurs noms de domaine lui appartenant. Le message des hackers fait également référence à des marins iraniens tués début mars lors du torpillage de la frégate Dena, attribué à un sous-marin américain.

Cette affaire s’inscrit dans une escalade plus large sur le front cyber. La semaine dernière, le département de la Justice a annoncé la saisie de sites liés à des activités de piratage imputées au renseignement iranien. Parallèlement, Washington a promis une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant d’identifier les auteurs de cyberattaques visant ses infrastructures critiques, visant explicitement des acteurs iraniens, dont Handala.