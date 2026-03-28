Des hackers présumés liés à l’Iran ont piraté une messagerie personnelle du directeur du FBI (médias)

Le piratage de la messagerie personnelle du directeur du FBI, attribué à des hackers liés à l’Iran, illustre l’intensification des affrontements dans le cyberespace entre Washington et Téhéran.

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
 ■ 
FBI Director Kash Patel White House speaks during a press briefing at the White House, Wednesday, Nov. 12, 2025, in Washington
FBI Director Kash Patel White House speaks during a press briefing at the White House, Wednesday, Nov. 12, 2025, in Washington AP Photo/Jacquelyn Martin

Des hackers présumés liés à l’Iran ont piraté la messagerie personnelle de Kash Patel, directeur du FBI, et diffusé en ligne des documents et photographies issus de ce compte, selon plusieurs médias américains. L’agence fédérale a confirmé l’incident, tout en précisant que les données compromises étaient anciennes, antérieures à la nomination de M. Patel en 2025, et ne contenaient aucune information gouvernementale sensible.

Dans un communiqué, le FBI indique avoir pris «toutes les mesures nécessaires» face à cette intrusion, soulignant que ces éléments relèvent de la sphère privée et ne présentent pas de risque direct pour la sécurité nationale. Les contenus divulgués, qui couvriraient la période 2011-2022, incluent notamment des échanges personnels et des photos de voyages, dont l’authenticité a été jugée crédible par plusieurs sources citées par la presse américaine.

Video poster
Édition Spéciale | Opération "Rugissement du Lion" : jour 27 de la guerre israélo-américaine contre le régime iranien | Partie 7 | 26/03/2026

Le piratage a été revendiqué par le groupe Handala, considéré par de nombreux experts en cybersécurité comme affilié à la République islamique. Très actif depuis le début du conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, ce collectif a présenté son opération comme une «riposte» à la saisie récente, par la justice américaine, de plusieurs noms de domaine lui appartenant. Le message des hackers fait également référence à des marins iraniens tués début mars lors du torpillage de la frégate Dena, attribué à un sous-marin américain.

Cette affaire s’inscrit dans une escalade plus large sur le front cyber. La semaine dernière, le département de la Justice a annoncé la saisie de sites liés à des activités de piratage imputées au renseignement iranien. Parallèlement, Washington a promis une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant d’identifier les auteurs de cyberattaques visant ses infrastructures critiques, visant explicitement des acteurs iraniens, dont Handala.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires