Des messages pro-israéliens attribués à Zohran Mamdani lui attirent les insultes de ses partisans

À peine entré en fonction, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, figure connue de la gauche radicale et critique virulent d’Israël, s’est retrouvé au cœur d’une controverse inattendue liée à son compte officiel sur le réseau social X.

La polémique est née du transfert du compte institutionnel du maire, précédemment utilisé par son prédécesseur, Eric Adams. Si le nom et la photo du profil ont été mis à jour pour refléter l’arrivée de Mamdani, les anciens messages sont restés visibles, créant une confusion immédiate en ligne.

Parmi eux, plusieurs tweets datant de septembre 2025, publiés à l’origine par Eric Adams, affichaient un soutien appuyé à Israël. L’un affirmait notamment qu’« Israël a le droit de se défendre, d’éliminer le Hamas et de ramener tous les otages enlevés », tandis qu’un autre évoquait une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et réitérait un « soutien résolu à l’État juif ».

Ces messages, désormais associés visuellement au nom et à la photo de Mamdani — connu pour qualifier les opérations de Tsahal de « génocide » — ont suscité une vague de réactions virulentes, en particulier de la part de militants anti-israéliens. Certains internautes ont accusé le maire de « trahison », d’autres l’ont pris pour cible par des insultes, dénonçant ce qu’ils percevaient comme un revirement idéologique.

Le journaliste Yashar Ali a été l’un des premiers à relever publiquement l’anomalie, soulignant l’absurdité d’attribuer à Mamdani des propos diamétralement opposés à ses positions politiques connues.

Face à l’ampleur de la confusion, la plateforme X a fini par apposer une « note de la communauté » sous les publications concernées, précisant que les tweets incriminés avaient été rédigés par Eric Adams et ne reflétaient pas les opinions du nouveau maire.