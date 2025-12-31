La mairie de New York dévoile un plan d’action inédit contre l’antisémitisme

La ville de New York a franchi une étape majeure dans la lutte institutionnelle contre l’antisémitisme. Le maire Eric Adams et le directeur exécutif du Bureau du maire chargé de la lutte contre l’antisémitisme (MOCA) Moshe Davis, ont présenté le tout premier rapport annuel de cet organisme, créé en mai 2025 — une première pour une grande métropole américaine.

Ce rapport dresse un panorama détaillé des fondements juridiques, opérationnels et politiques mis en place pour répondre à la recrudescence de l’antisémitisme, notamment depuis les attaques du 7 octobre 2023. Il retrace l’histoire de l’antisémitisme à New York, analyse ses formes contemporaines et détaille l’adoption par la ville de la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), qui inclut la diabolisation d’Israël et l’application de doubles standards.

Le document met également en lumière le fonctionnement d’une task force interagences réunissant plus de 35 entités municipales, ainsi que les quatre décrets exécutifs déjà signés par le maire. Ceux-ci visent notamment à interdire toute discrimination contre Israël ou ses ressortissants dans les marchés publics, à renforcer la protection des lieux de culte et à encadrer les manifestations à proximité de ces sites, tout en préservant la liberté d’expression.

« Lorsque la haine progresse, nous devons la nommer et agir », a déclaré Eric Adams, rappelant que New York abrite la plus grande communauté juive hors d’Israël. Le rapport propose aussi une feuille de route pour l’avenir : priorités législatives, formations à l’échelle de la ville, renforcement de l’application de la loi et messages publics assumant une « clarté morale ».

Pour Moshe Davis, ce travail prouve que les villes peuvent structurer durablement la lutte contre la haine à moyens constants, par la coordination, le droit et l’éducation. Le rapport se veut également un modèle exportable, fournissant aux autres municipalités des cadres juridiques et opérationnels prêts à être adaptés.

Cette publication s’inscrit dans une stratégie plus large de l’administration Adams, qui a également lancé en 2025 le Conseil économique New York–Israël et renforcé la coopération avec les institutions juives locales, afin de garantir que tous les New-Yorkais puissent vivre et pratiquer leur foi en sécurité.