Zohran Mamdani entre en fonction et marque l’histoire à New York

Juste après minuit, jeudi, Zohran Mamdani est officiellement devenu maire de New York, lors d’une cérémonie aussi symbolique qu’inédite, organisée dans une ancienne station de métro désaffectée sous l’hôtel de ville de Manhattan. Âgé de 34 ans, le démocrate est le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis, prêtant serment la main posée sur un Coran.

« C’est véritablement l’honneur et le privilège d’une vie », a déclaré Mamdani dans une brève allocution, à l’issue de cette cérémonie privée administrée par la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, alliée politique de longue date. Le lieu choisi, l’ancienne station City Hall, célèbre pour ses voûtes élégantes, se voulait un hommage à l’importance des transports publics dans l’histoire et l’avenir de la ville.

Dans ses toutes premières paroles en tant que maire, Mamdani a d’ailleurs annoncé la nomination de Mike Flynn à la tête du département des Transports, soulignant sa volonté de placer la mobilité et l’accessibilité au cœur de son action. Une seconde cérémonie, publique et plus solennelle, est prévue dans l’après-midi à l’hôtel de ville, où le serment sera cette fois administré par le sénateur Bernie Sanders, figure tutélaire du socialisme démocratique américain.

Né à Kampala, en Ouganda, de parents intellectuels et artistes, Mamdani a grandi à New York après l’arrivée de sa famille aux États-Unis. Élu à l’Assemblée de l’État en 2020, il s’est imposé sur la scène politique par une campagne axée sur le coût de la vie, promettant notamment la gratuité des bus, un gel des loyers pour près d’un million de foyers et des services de garde d’enfants gratuits.

Il hérite aujourd’hui d’une ville en phase de redressement après la pandémie, mais toujours confrontée à une crise aiguë du logement et à des tensions politiques, notamment avec l’administration du président Donald Trump. Une chose est sûre : avec Zohran Mamdani, New York ouvre un nouveau chapitre de son histoire politique.