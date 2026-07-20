Des start-up israéliennes ouvrent un « kibboutz » à New York pour accélérer leur développement

Installé dans le quartier de Chelsea, ce lieu doit favoriser les échanges entre entrepreneurs israéliens, investisseurs et grandes entreprises américaines.

Né d'un partenariat entre Hakibbutz, un réseau d'espaces de travail israélien, et Israeli Mapped in NY, une plateforme qui recense les entreprises israéliennes implantées à New York, le projet est financé exclusivement par des fonds privés, sans soutien des gouvernements israélien, américain ou de la ville de New York.

Le site, d'une superficie de 18 000 pieds carrés (environ 1 670 m²), accueillera des conférences, des rencontres avec des investisseurs, des événements de réseautage et des échanges entre entreprises israéliennes et américaines. La société israélienne de cybersécurité Zafran Security figure parmi les premiers locataires.

Selon Guy Franklin, fondateur d'Israeli Mapped in NY, l'objectif est de permettre aux entreprises israéliennes de s'intégrer rapidement à l'écosystème économique américain. « Aucune entreprise israélienne arrivant à New York ne devrait avoir à repartir de zéro », explique-t-il.

Cette initiative intervient dans un contexte politique marqué par les positions critiques envers Israël du maire de New York, Zohran Mamdani, opposé au sionisme et favorable au mouvement BDS. Malgré ce climat, Guy Franklin affirme que la présence israélienne continue de se renforcer dans la métropole : près de 50 start-up israéliennes s'y sont implantées au cours des douze derniers mois, portant à environ 470 le nombre d'entreprises technologiques israéliennes présentes dans la ville.

D'après un rapport de l'United States-Israel Business Alliance, les entreprises fondées par des Israéliens à New York représentent près de 600 sociétés, ont créé plus de 27 000 emplois et comptent 20 licornes, valorisées à plus d'un milliard de dollars.