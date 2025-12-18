Donald Trump à la nation : "j'ai apporté la paix au Moyen-Orient pour la première fois en 3 000 ans"

Le président américain Donald Trump a prononcé jeudi soir un discours à la nation d'une vingtaine de minutes, dressant un bilan des réalisations de son administration à l'approche du premier anniversaire de son élection.

S'adressant principalement aux Américains, Trump a détaillé les mesures prévues par son gouvernement et annoncé qu'il désignerait prochainement un président de la Réserve fédérale favorable à des taux d'intérêt plus bas.

Le président américain a évoqué la guerre à Gaza en des termes particulièrement tranchés : "J'ai mis fin à huit guerres en dix mois, j'ai éliminé la menace nucléaire iranienne, j'ai terminé la guerre à Gaza et j'ai apporté, pour la première fois en 3 000 ans, la paix au Moyen-Orient."

Trump a poursuivi en vantant ses succès : "Ce soir, après 11 mois, notre frontière est sécurisée, l'inflation a été stoppée, les salaires ont augmenté, les prix ont baissé, notre nation est forte, l'Amérique est respectée, et notre pays est de retour. Nous sommes à l'aube d'une prospérité économique que le monde n'a jamais connue."

Le président n'a pas épargné ses prédécesseurs : "Pendant trop longtemps, l'écrasante majorité des bons et honnêtes Américains ont dû regarder des politiciens corrompus piller les institutions gouvernementales, exploiter nos contribuables et dépouiller tous les systèmes qui permettent à une société civilisée de fonctionner. C'est terminé. Nous mettons l'Amérique en premier."