Donald Trump affirme avoir saisi la "dernière et meilleure occasion" de frapper l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi avoir saisi la « dernière et meilleure occasion » de frapper l’Iran, justifiant l’offensive en cours comme une nécessité stratégique visant à « éliminer une menace intolérable ». S’exprimant lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, il a estimé qu’un régime iranien doté de missiles à longue portée et de l’arme nucléaire constituerait un danger majeur non seulement pour le Moyen-Orient, mais également pour les États-Unis.

Selon Donald Trump, l’opération militaire actuellement menée serait « nettement en avance » sur le calendrier initial. Il a toutefois assuré que les États-Unis disposaient des « capacités » nécessaires pour soutenir un conflit « bien plus longtemps » que quatre ou cinq semaines si cela s’avérait nécessaire. Le président a ainsi mis en avant la supériorité américaine en matière de puissance de feu et d’endurance stratégique.

Durcissant encore son discours, il a affirmé que l’Iran aurait bientôt disposé de missiles capables d’atteindre le territoire américain. Il a accusé Téhéran d’avoir poursuivi activement le développement de son programme de missiles balistiques et d’avoir refusé d’abandonner sa quête d’armes nucléaires. « Un Iran doté de l’arme nucléaire serait intolérable pour les États-Unis », a-t-il répété, promettant que Washington veillerait à empêcher un tel scénario.

Le président américain a également évoqué le coût humain des tensions actuelles, déclarant pleurer la mort de quatre soldats américains. Malgré ces pertes, il s’est dit confiant dans l’issue du conflit, affirmant avec assurance : « Nous l’emporterons facilement. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte d’escalade régionale majeure, alors que les frappes se poursuivent et que la communauté internationale s’inquiète d’un embrasement durable du Moyen-Orient.