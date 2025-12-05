Donald Trump alerte sur un "effacement civilisationnel" de l’Europe

Les États-Unis sous Donald Trump entendent tourner la page des « migrations de masse » et faire du contrôle des frontières « l’élément principal de la sécurité nationale », selon la nouvelle stratégie de sécurité dévoilée vendredi par la Maison-Blanche. Dans une préface sans ambiguïté, le président affirme vouloir « protéger le pays contre les invasions » et résume sa doctrine d’un « Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l’Amérique d’abord ».

Le document de 33 pages adopte un ton alarmiste concernant l’avenir du continent européen. « Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans 20 ans », avertit-il, évoquant une « perte des identités nationales », la baisse des natalités et une politique migratoire qui « transforme le continent et crée des tensions ». Washington redoute même que, d’ici quelques décennies, les membres de l’OTAN deviennent « majoritairement non européens », remettant en cause la cohésion de l’Alliance.

La stratégie cible aussi l’Union européenne, accusée de « saper la souveraineté », de restreindre la liberté d’expression et de céder à une « obsession réglementaire ». L’Allemagne a immédiatement réagi, affirmant qu’elle n’avait pas besoin de « conseils venus de l’extérieur ».

Sur le reste du monde, le texte évoque brièvement l’Afrique et le Moyen-Orient, tout en soulignant la volonté américaine de restaurer sa « suprématie en Amérique latine ». Une feuille de route résolument nationaliste, qui confirme la profonde reconfiguration géopolitique voulue par l’administration Trump.