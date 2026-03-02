Donald Trump annonce une vague de frappes majeure imminente contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé que la plus vaste offensive américaine contre l’Iran restait à venir, assurant que « le grand coup arrive bientôt ». Dans un entretien accordé à CNN, il a déclaré que les États-Unis n’avaient « pas encore commencé à frapper vraiment fort », laissant entendre qu’une intensification significative des opérations était imminente.

Interrogé sur le calendrier de l’opération « Fureur épique », Donald Trump a indiqué qu’il ne souhaitait pas voir le conflit s’éterniser. « J’ai toujours pensé que cela durerait quatre semaines, et nous sommes un peu en avance sur le calendrier », a-t-il affirmé. La veille, il évoquait toutefois une durée possible de quatre à cinq semaines, tout en précisant que les délais pourraient évoluer selon les circonstances.

Le président a également soutenu que 49 dirigeants iraniens avaient été éliminés lors des frappes initiales, estimant que la neutralisation de la direction iranienne aurait pu prendre davantage de temps si celle-ci s’était dissimulée. Selon lui, le guide suprême Ali Khamenei se trouvait avec son entourage au moment où son complexe à Téhéran a été visé, persuadé qu’une attaque en plein jour était improbable.

Donald Trump a reconnu que « la plus grande surprise » du conflit avait été l’extension des attaques iraniennes à certains États arabes voisins, affirmant que ces derniers, initialement réticents à s’impliquer, souhaitent désormais participer activement aux combats. Il a par ailleurs indiqué que Washington prenait des mesures « en dehors du domaine militaire » en faveur du peuple iranien, sans fournir de précisions.

Concernant la succession à la tête de l’Iran, le président américain a déclaré ignorer qui pourrait émerger comme nouveau dirigeant, avançant que le pays traversait une phase d’incertitude. Selon le New York Times, Ali Khamenei aurait toutefois mis en place des plans détaillés de succession et désigné notamment Ali Larijani pour gérer une éventuelle transition en cas d’élimination des plus hauts responsables.