Donald Trump dit interdire à Israël de bombarder le Liban

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient « interdit » à Israël de mener de nouvelles frappes au Liban, dans un message au ton particulièrement ferme publié sur Truth Social. « Israël ne bombardera plus le Liban (…) Ils en sont INTERDITS par les États-Unis. Ça suffit », a-t-il écrit.

Cette prise de position intervient dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah, alors que Washington cherche à contenir toute escalade régionale. Donald Trump a également tenu à dissocier cet accord de la trêve annoncée avec l’Iran, rejetant toute tentative de Téhéran de lier les deux dossiers.

« Cet accord n’est en aucun cas lié au Liban (…) mais les États-Unis travailleront séparément avec le Liban et traiteront la question du Hezbollah de manière appropriée », a-t-il précisé. Le président américain affirme ainsi vouloir gérer distinctement les dossiers libanais et iranien.

Par ailleurs, Donald Trump a semblé contredire des informations évoquant des discussions avec Téhéran sur un échange entre uranium enrichi et fonds gelés. « Les États-Unis récupéreront toute la “poussière nucléaire” créée par nos formidables bombardiers B2. Aucun argent ne sera échangé, sous aucune forme », a-t-il assuré.

Ces déclarations traduisent la volonté de Washington de garder la main sur les équilibres régionaux, en imposant des lignes rouges à ses alliés tout en poursuivant ses propres objectifs stratégiques.