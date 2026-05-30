Donald Trump "est toujours en excellente santé" mais doit perdre du poids, selon son médecin

Le président américain Donald Trump, âgé de 79 ans, demeure « en excellente santé » et reste pleinement apte à exercer ses fonctions, selon un rapport médical rendu public vendredi à la suite d’examens réalisés cette semaine à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

« Le président Trump est toujours en excellente santé et présente des fonctions cardiaques, pulmonaires, neurologiques et physiques générales solides », a affirmé son médecin personnel, le capitaine de la marine Sean Barbabella. Le rapport conclut que le président est « pleinement apte à exercer toutes les fonctions de commandant en chef et de chef de l’État ».

Le document de trois pages détaille les résultats des examens médicaux et des tests diagnostiques effectués mardi. Les médecins recommandent toutefois la poursuite de certains efforts préventifs.

« Des conseils préventifs ont été prodigués, notamment des recommandations en matière d’alimentation, la prise d’aspirine à faible dose, une augmentation de l’activité physique et la poursuite de la perte de poids », indique le rapport.

Donald Trump, qui fêtera ses 80 ans le 14 juin prochain, prend actuellement trois médicaments, dont deux destinés à contrôler son cholestérol et de l’aspirine dans le cadre d’une prévention cardiovasculaire.

Le rapport apporte également une explication à l’hématome visible depuis plusieurs mois sur la main droite du président américain. Selon les médecins, cette marque persistante serait liée à « des poignées de main fréquentes » combinées à la prise régulière d’aspirine.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a réduit certains déplacements intérieurs mais continue d’effectuer de nombreux voyages et de s’exprimer régulièrement devant la presse.

Si son état de santé ne suscite pas les mêmes interrogations que celles qui avaient entouré Joe Biden à la fin de son mandat, plusieurs sondages montrent qu’une partie des Américains continue de s’interroger sur ses capacités physiques et mentales. Le président balaie ces critiques et assure se sentir « comme il y a cinquante ans ».