LIVE BLOG | Donald Trump ne signera avec l’Iran que si ses "lignes rouges sont satisfaites"

Les États-Unis « plus que capables » de redémarrer la guerre avec l’Iran, affirme le chef du Pentagone

Les États-Unis disposent de réserves d’armement suffisantes et sont prêts à reprendre des opérations militaires contre l’Iran si la situation l’exige, a déclaré samedi à Singapour le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. « Nous sommes tout à fait capables » de reprendre les opérations « si nécessaire », a affirmé le responsable américain lors du Dialogue de Shangri-La. « Nos stocks sont largement adaptés à cet objectif, tant sur place que dans le reste du monde, compte tenu de la manière dont nous équilibrons des munitions de haute technologie et d’autres produites en plus grande quantité », a-t-il ajouté.