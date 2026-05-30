LIVE BLOG | Donald Trump ne signera avec l’Iran que si ses "lignes rouges sont satisfaites"
Aucune annonce n’a pour l’heure été faite.
Tsahal détruit le lance-roquettes utilisé par le Hezbollah lors de l’attaque nocturne
L’armée israélienne a annoncé avoir détruit le lance-roquettes utilisé par le Hezbollah pour tirer vers le nord d’Israël durant la nuit. Tsahal a également diffusé sur son compte Telegram des images de la frappe ayant visé la position de lancement.
Les États-Unis « plus que capables » de redémarrer la guerre avec l’Iran, affirme le chef du Pentagone
Les États-Unis disposent de réserves d’armement suffisantes et sont prêts à reprendre des opérations militaires contre l’Iran si la situation l’exige, a déclaré samedi à Singapour le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. « Nous sommes tout à fait capables » de reprendre les opérations « si nécessaire », a affirmé le responsable américain lors du Dialogue de Shangri-La. « Nos stocks sont largement adaptés à cet objectif, tant sur place que dans le reste du monde, compte tenu de la manière dont nous équilibrons des munitions de haute technologie et d’autres produites en plus grande quantité », a-t-il ajouté.
Plusieurs projectiles tirés depuis le Liban vers Israël
L’armée israélienne a annoncé samedi que plusieurs projectiles avaient été tirés depuis le Liban en direction du nord d’Israël. « Plusieurs projectiles tirés depuis le Liban en direction du territoire israélien ont été détectés. La plupart ont été interceptés, et un impact a été signalé dans la région de Kiryat Shmona. Aucun blessé n’a été signalé », a indiqué Tsahal.
Washington salue des discussions « constructives » entre militaires israéliens et libanais
Les États-Unis ont salué vendredi des discussions « constructives » entre responsables militaires israéliens et libanais au Pentagone, une rencontre inédite depuis plusieurs décennies. « Aujourd’hui, au Pentagone, j’ai reçu des délégations militaires d’Israël et du Liban dans le cadre du volet sécuritaire visant à soutenir les pourparlers de paix en cours entre leurs deux pays », a déclaré le numéro deux du Pentagone, Elbridge Colby, sur X.
https://x.com/i/web/status/2060499829566881953
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« Nous avons tenu des discussions constructives entre militaires qui serviront de base au volet politique mené par le département d’État la semaine prochaine », a-t-il ajouté. Washington prévoit de nouvelles réunions dans les prochains jours afin de poursuivre le volet sécuritaire des négociations, alors que le cessez-le-feu au Liban reste particulièrement fragile.
Donald Trump maintient la pression sur l’Iran : « L’Iran ne peut pas avoir d’arme nucléaire »
Donald Trump ne signera un accord avec l’Iran que si ses « lignes rouges sont satisfaites », a affirmé vendredi un responsable de la Maison-Blanche après une réunion de deux heures dans la « Situation Room ». « La réunion dans la “Situation Room” est terminée et elle a duré environ deux heures. Le président Trump ne signera un accord que s’il est bon pour l’Amérique et que ses lignes rouges sont satisfaites. L’Iran ne peut pas avoir d’arme nucléaire », a déclaré cette source à l’AFP. Aucune annonce n’a pour l’heure été faite à l’issue de cette réunion présentée comme décisive par le président américain.