Donald Trump fête ses 80 ans avec un gala à la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump célèbre ce dimanche son 80e anniversaire avec un événement inédit dans l’histoire de la Maison-Blanche : une soirée de combats de MMA (arts martiaux mixtes) organisée sur la pelouse sud de la résidence présidentielle.

Plus de 4.000 invités sont attendus dans une arène temporaire installée pour l’occasion. Au programme : sept combats de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus importante organisation mondiale de MMA, discipline mêlant boxe, lutte, kick-boxing et jiu-jitsu brésilien.

Le spectacle se déroulera sous « The Claw » (« la Griffe »), une immense structure métallique équipée d’écrans géants, de projecteurs et d’un système sonore spectaculaire, habituellement utilisée lors des plus grands événements de l’UFC.

Cette célébration hors norme intervient dans un contexte particulièrement chargé pour le président américain. Washington poursuit ses efforts diplomatiques en vue d’un accord avec l’Iran, tandis qu’une décision de justice a récemment conduit au retrait du nom de Donald Trump du Kennedy Center à Washington.

La Maison-Blanche présente néanmoins cet événement comme l’un des moments forts des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

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À l’occasion de cet anniversaire, le président israélien Isaac Herzog a adressé un message chaleureux à Donald Trump sur X. Il a salué son « parcours remarquable jusqu’à la Maison-Blanche » et remercié le dirigeant américain pour son soutien à Israël. « Le peuple d’Israël vous est reconnaissant pour votre leadership face à l’empire du mal iranien et pour votre engagement indéfectible en faveur de la sécurité d’Israël », a écrit Herzog.

Le président israélien a également souligné les efforts de Trump en faveur de la libération des otages et lui a souhaité de continuer à conduire « le Moyen-Orient et le monde vers la paix et la sécurité », tout en renforçant l’alliance stratégique entre Washington et Jérusalem.

Entre politique, spectacle et sport, Donald Trump transforme ainsi son 80e anniversaire en un événement aussi symbolique que médiatique.