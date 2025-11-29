États-Unis : Donald Trump annonce l’annulation de 92% des décrets signés par Joe Biden

Donald Trump a déclenché une nouvelle tempête politique vendredi en affirmant annuler, avec effet immédiat, « environ 92 % » des décrets et documents signés par son prédécesseur Joe Biden, qu’il accuse d’avoir eu recours à une « machine à signer ». Une déclaration explosive publiée sur Truth Social, dont les implications juridiques restent toutefois très incertaines.

« Tout document signé par Joe l’endormi à l’aide de la machine à signer (…) est par la présente annulé et n’a plus aucune force ni effet », a écrit le président républicain, dénonçant « l’un des plus gros scandales » de l’histoire américaine. Selon lui, de nombreux textes adoptés entre 2021 et 2025 auraient été approuvés sans le consentement direct de Biden, une accusation qu’il ne soutient par aucune preuve formelle.

La « machine à signer » — un dispositif automatique utilisé de longue date par l’administration américaine pour apposer rapidement des signatures préenregistrées — est devenue depuis plusieurs années l’un des angles d’attaque favoris de Donald Trump, qui y voit un symbole supposé de l’« illégitimité » de décisions prises durant le mandat Biden. En juin, il avait d’ailleurs ordonné une enquête visant l’entourage de l’ancien président, accusé d’avoir « usurpé » une partie de ses prérogatives.

Du côté démocrate, ces accusations ont toujours été fermement rejetées. Joe Biden avait qualifié ces allégations de « ridicules et fausses », rappelant que l’usage d’autopen est une pratique administrative courante et parfaitement légale. Les experts soulignent en outre qu’un président ne peut annuler rétroactivement des décrets ou des actes juridiques sans procédure formelle.