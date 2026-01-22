États-Unis : l’activiste Mahmoud Khalil sera expulsé vers l’Algérie

L’administration américaine prévoit l’expulsion prochaine de Mahmoud Khalil, militant pro-palestinien né en Syrie et titulaire d’une carte de résident permanent aux États-Unis, vers l’Algérie, a indiqué mercredi une haute responsable du Département de la Sécurité intérieure (DHS).

Selon cette responsable, Khalil sera prochainement repris en charge par les autorités fédérales avant d’être transféré vers ce pays d’Afrique du Nord. « À ce stade, il semble qu’il sera envoyé en Algérie », a déclaré Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe du DHS chargée de la communication, lors d’une intervention télévisée.

Cette décision intervient après des mois de bataille judiciaire menée par Khalil et ses avocats, qui contestaient la volonté de la Maison-Blanche de révoquer son statut de résident permanent. Ils estimaient que cette procédure violait la Constitution américaine. Toutefois, un arrêt rendu la semaine dernière par une cour d’appel fédérale, à une voix de majorité, a annulé une décision de première instance qui avait permis sa libération d’un centre de rétention, ouvrant la voie à son expulsion.

Ancien étudiant diplômé de l’université Columbia, Mahmoud Khalil avait été arrêté en mars 2025 par les services de l’immigration (ICE), devenant l’une des premières figures visées par la politique de fermeté de l’administration Donald Trump à l’encontre des militants pro-palestiniens mobilisés pendant la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Le gouvernement américain affirme que Khalil soutient le Hamas — classé organisation terroriste par Washington — et qu’il aurait fourni de fausses informations lors de sa demande de résidence permanente. Des accusations qu’il a toujours rejetées, assurant publiquement ne soutenir aucune forme de violence.

Parallèlement, Khalil a déposé une plainte civile de 20 millions de dollars contre l’administration Trump, l’accusant de détention abusive et de poursuites malveillantes. Sa détention lui a notamment fait manquer la naissance de son premier enfant, survenue alors qu’il était incarcéré dans un centre de l’ICE (Police de l’immigration et des douanes des États-Unis) en Louisiane.