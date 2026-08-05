États-Unis : l'anti-israélien Abdul El-Sayed remporte la primaire démocrate pour le Sénat dans le Michigan

Abdul El-Sayed a remporté de justesse la primaire démocrate pour le Sénat dans le Michigan, au terme d’un scrutin particulièrement disputé. Le candidat, figure de l’aile gauche du parti et critique virulent d’Israël, a obtenu 48,48 % des voix, contre 47,51 % pour la représentante Haley Stevens, soutenue par plusieurs responsables démocrates et organisations pro-israéliennes. Moins de 15 000 suffrages séparent les deux candidats.

Abdul El-Sayed affrontera en novembre le républicain Mike Rogers lors de l’élection générale. Médecin et ancien responsable de la santé publique, il a fait campagne sur une ligne très hostile à la politique israélienne, qualifiant la guerre dans la bande de Gaza de "génocide" et réclamant l’arrêt immédiat de l’aide militaire américaine à Israël.

La campagne, dans laquelle plusieurs dizaines de millions de dollars ont été dépensés, a notamment été marquée par l’intervention de l’AIPAC. Le lobby pro-israélien aurait investi près de 30 millions de dollars pour faire barrage à Abdul El-Sayed. Celui-ci avait répliqué en déclarant que l’organisation pouvait "brûler son argent".

Haley Stevens a reconnu sa défaite et apporté son soutien à son ancien rival. Dans un communiqué, elle a salué son parcours de médecin, de responsable de la santé publique et de Rhodes Scholar, tout en appelant les démocrates à s’unir pour conserver le siège lors du scrutin de novembre.

Le président américain Donald Trump s’est réjoui du résultat, estimant que la victoire d’Abdul El-Sayed constituait une "excellente nouvelle" pour le Parti républicain. Dans un message publié sur Truth Social, il l’a qualifié de "communiste raté qui déteste les Juifs et Israël".

L’AIPAC a pour sa part promis de poursuivre sa mobilisation contre Abdul El-Sayed, dénonçant son "programme radical anti-israélien". L’organisation a toutefois mis en avant les victoires de plusieurs autres candidats qu’elle soutenait dans le Michigan et dans plusieurs États, affirmant que plus de 215 candidats pro-israéliens avaient déjà obtenu leur qualification pour les élections de novembre.