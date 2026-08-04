États-Unis : un candidat démocrate farouchement hostile à Israël vise un siège au Sénat

Le Parti démocrate doit désigner mardi soir son candidat à l’élection sénatoriale de novembre dans le Michigan, un scrutin particulièrement suivi en raison de la progression d’Abdul El-Sayed, figure de l’aile progressiste et critique virulent d’Israël.

L’enjeu dépasse largement le cadre des primaires. Les démocrates remportent depuis plusieurs décennies les élections sénatoriales dans cet État clé, mais Donald Trump s’y est imposé lors de la dernière présidentielle. Le Michigan reste donc un territoire politiquement disputé, où le choix du candidat démocrate pourrait peser lourd sur l’équilibre du Sénat.

Abdul El-Sayed s’est distingué par des positions particulièrement hostiles à l’État hébreu et à l’aide américaine qui lui est accordée. Interrogé récemment par CBS sur le droit d’Israël à exister, il a évité de répondre directement, affirmant que la véritable question était de savoir si les États-Unis devaient continuer à financer un pays qu’il accuse de commettre un "génocide" et de pratiquer "l’apartheid".

"Je veux que mon argent soit investi dans le Michigan et non envoyé à l’étranger pour tuer des Palestiniens", a-t-il déclaré.

Une victoire d’Abdul El-Sayed lors des primaires ferait de lui le candidat démocrate dans un État où son parti conserve de solides chances de l’emporter en novembre. Son éventuelle entrée au Sénat renforcerait l’aile démocrate la plus critique à l’égard d’Israël, à un moment où le soutien américain à l’État hébreu provoque de profondes divisions au sein du parti.