Un élu démocrate soutient un candidat anti-Israël

Une prise de position qui ravive les divisions au sein du Parti démocrate sur le conflit israélo-palestinien.

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Abdul El-Sayed, candidat progressiste aux primaires démocrates pour le Sénat américain dans le Michigan, s'adresse aux délégués lors de la convention d'investiture du Parti démocrate du Michigan, le 19 avril 2026 à Detroit.
Abdul El-Sayed, candidat progressiste aux primaires démocrates pour le Sénat américain dans le Michigan, s'adresse aux délégués lors de la convention d'investiture du Parti démocrate du Michigan, le 19 avril 2026 à Detroit. AP / Jose Juarez

Brad Lander, figure de l'aile progressiste du Parti démocrate à New York, a annoncé son soutien à Abdul El-Sayed, candidat aux primaires démocrates pour le Sénat dans le Michigan, malgré les nombreuses controverses suscitées par les positions de ce dernier sur Israël.

Abdul El-Sayed a récemment affirmé sur CNN que, selon lui, le soutien des démocrates à Israël ne pouvait s'expliquer que par l'argent, rejetant l'idée qu'il puisse être motivé par la défense des droits humains. Interrogé sur la compatibilité entre sionisme et progressisme, il a également déclaré que « toute définition d'un État juif conduit à des valeurs illibérales ».

Ces propos ont été vivement critiqués par le Nexus Project, qui estime qu'ils constituent un exemple clair d'antisionisme basculant dans l'antisémitisme.

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Au cours de sa campagne, El-Sayed a également refusé de dire clairement s'il reconnaissait le droit d'Israël à exister et a plusieurs fois établi un parallèle entre Israël et le Hamas. Il a aussi accusé sa rivale, Haley Stevens, d'être soutenue financièrement par l'AIPAC, le principal lobby pro-israélien aux États-Unis.

De son côté, Brad Lander, qui se définit comme sioniste mais s'oppose à l'aide militaire américaine à Israël, affirme vouloir travailler avec El-Sayed pour réorienter la politique étrangère américaine. Il appelle notamment à mettre fin au soutien militaire à Israël tant que, selon lui, l'État hébreu violerait le droit international et les droits des Palestiniens.

Le soutien de Lander à El-Sayed illustre les profondes divisions qui traversent aujourd'hui le Parti démocrate américain sur la question israélo-palestinienne.

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