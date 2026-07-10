Un élu démocrate soutient un candidat anti-Israël

Brad Lander, figure de l'aile progressiste du Parti démocrate à New York, a annoncé son soutien à Abdul El-Sayed, candidat aux primaires démocrates pour le Sénat dans le Michigan, malgré les nombreuses controverses suscitées par les positions de ce dernier sur Israël.

Abdul El-Sayed a récemment affirmé sur CNN que, selon lui, le soutien des démocrates à Israël ne pouvait s'expliquer que par l'argent, rejetant l'idée qu'il puisse être motivé par la défense des droits humains. Interrogé sur la compatibilité entre sionisme et progressisme, il a également déclaré que « toute définition d'un État juif conduit à des valeurs illibérales ».

Ces propos ont été vivement critiqués par le Nexus Project, qui estime qu'ils constituent un exemple clair d'antisionisme basculant dans l'antisémitisme.

Au cours de sa campagne, El-Sayed a également refusé de dire clairement s'il reconnaissait le droit d'Israël à exister et a plusieurs fois établi un parallèle entre Israël et le Hamas. Il a aussi accusé sa rivale, Haley Stevens, d'être soutenue financièrement par l'AIPAC, le principal lobby pro-israélien aux États-Unis.

De son côté, Brad Lander, qui se définit comme sioniste mais s'oppose à l'aide militaire américaine à Israël, affirme vouloir travailler avec El-Sayed pour réorienter la politique étrangère américaine. Il appelle notamment à mettre fin au soutien militaire à Israël tant que, selon lui, l'État hébreu violerait le droit international et les droits des Palestiniens.

Le soutien de Lander à El-Sayed illustre les profondes divisions qui traversent aujourd'hui le Parti démocrate américain sur la question israélo-palestinienne.