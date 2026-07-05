Etats-Unis : la popularité de Trump continue de chuter, les Américains de plus en plus sceptiques sur le dossier iranien

La popularité du président américain Donald Trump recule à des niveaux historiquement bas, selon un sondage du Financial Times, dans un contexte de forte remise en question de la guerre menée contre l’Iran.

D’après cette enquête, 58 % des électeurs américains estiment que ce conflit n’était pas justifié sur le plan économique, notamment au regard des 67 milliards de dollars de dépenses militaires avancées par la Maison Blanche. Par ailleurs, 40 % des sondés considèrent que cette guerre a affaibli la position des États-Unis sur la scène internationale, contre 31 % qui jugent au contraire qu’elle les a renforcés.

Le sondage révèle également un large scepticisme concernant l’accord conclu entre Washington et Téhéran : 66 % des personnes interrogées estiment qu’il n’aura qu’un impact limité sur la stabilité au Moyen-Orient, voire qu’il pourrait contribuer à aggraver les tensions régionales.

Sur le plan intérieur, seuls 36 % des Américains approuvent l’action de l’administration Trump, soit une baisse supplémentaire par rapport aux précédentes mesures d’opinion. À l’approche des élections de mi-mandat, les démocrates bénéficieraient d’un léger avantage en termes d’opinions favorables, même si les républicains conservent une base électorale plus mobilisée.

Le sondage s’intéresse également à la politique étrangère et au rôle des États-Unis au sein de l’OTAN. Une majorité de 53 % des sondés souhaitent que les États-Unis restent membres de l’Alliance atlantique, tandis que 23 % se prononcent en faveur d’un retrait après le conflit avec l’Iran.