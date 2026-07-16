La Chambre des représentants américaine rejette la suppression de l’aide américaine à Israël

Le texte a été repoussé par 314 voix contre 104.

La proposition avait été déposée par le républicain Thomas Massie, critique régulier du soutien américain à Israël. Bien que son rejet ait été attendu, le vote a mis en évidence les divisions croissantes au sein du Parti démocrate sur la guerre à Gaza et la poursuite de l’aide militaire à l’État hébreu.

Le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, a voté contre l’amendement et soutenu le maintien de l’assistance sécuritaire. Il s’est toutefois dit favorable à une réduction progressive de l’aide américaine à plus long terme.

Malgré son échec, le texte a obtenu l’un des soutiens les plus importants jamais enregistrés au Congrès en faveur d’une suppression de l’aide militaire à Israël, traditionnellement défendue par les deux grands partis américains.