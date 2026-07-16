Bruce Blakeman : « Les Juifs sont l’entrée, les chrétiens seront le plat principal »

Lors d’un hommage rendu à Jerry Wartski, survivant de la Shoah et d’Auschwitz âgé de 96 ans, le candidat républicain au poste de gouverneur de l’État de New York, Bruce Blakeman, a mis en garde contre la montée de l’antisémitisme et ses conséquences pour l’ensemble de la société américaine.

Prenant la parole devant des responsables communautaires et religieux réunis à Manhattan, Bruce Blakeman a affirmé que la haine visant les Juifs et Israël ne concernait pas uniquement la communauté juive. « Je dis à mes amis chrétiens : les Juifs sont l’entrée, vous serez le plat principal », a-t-il déclaré, estimant que l’antisémitisme est souvent le prélude à des attaques contre d’autres groupes religieux.

L’événement était organisé en l’honneur de Jerry Wartski, survivant d’Auschwitz devenu entrepreneur à New York et défenseur d’Israël. Né en Pologne en 1930, Wartski a survécu à la Shoah après avoir été déporté à Auschwitz-Birkenau, où sa mère a été assassinée. Installé aux États-Unis après la guerre, il a longtemps gardé le silence sur son histoire avant de témoigner publiquement ces dernières années.

Au cours de son discours, Bruce Blakeman a également justifié sa candidature au poste de gouverneur de New York, expliquant avoir décidé de se lancer dans la course après avoir constaté, selon lui, un profond mécontentement des habitants de l’État. Il a vivement critiqué la gouverneure démocrate Kathy Hochul, l’accusant de conduire une politique qui fragilise la sécurité, l’économie et le soutien à Israël.

Le candidat républicain s’en est aussi pris au maire de New York Zohran Mamdani, qu’il accuse de promouvoir un climat hostile à Israël et aux communautés religieuses. Selon lui, certaines prises de position politiques alimentent la montée de l’antisémitisme et menacent les valeurs démocratiques américaines.

Bruce Blakeman a conclu son intervention en appelant à défendre les générations futures face à ce qu’il considère comme une montée des extrémismes. Il a affirmé vouloir rassembler républicains, indépendants et démocrates modérés autour d’un programme axé sur la sécurité, la lutte contre l’antisémitisme et le soutien à Israël.