États-Unis : le parquet demande la peine de mort contre le meurtrier d'un couple juif

Le parquet de Washington entend requérir la peine de mort contre Elias Rodriguez, accusé d’avoir assassiné deux employés de l’ambassade d’Israël près du musée juif de la capitale américaine, selon des documents judiciaires. Les faits remontent au 21 mai 2025, en pleine guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.

Les victimes, Yaron Lischinsky, Israélien de 30 ans, et sa fiancée Sarah Milgrim, Américaine de 26 ans, travaillaient toutes deux pour l’ambassade israélienne. Ils avaient été assassinés par balles à proximité du musée juif de Washington. Lors de son arrestation, Elias Rodriguez avait crié « Libérez la Palestine ». Il aurait également déclaré aux enquêteurs : « Je l’ai fait pour Gaza ».

Pour la procureure de Washington, Jeanine Pirro, nommée par Donald Trump l’an dernier, le mobile ne fait guère de doute. « Les gestes de Rodriguez ont été motivés par de la haine, du mépris et des préjugés à caractère politique, idéologique et religieux », a-t-elle affirmé. En août, évoquant déjà ce dossier, elle avait déclaré : « Nous avons un problème avec l’antisémitisme dans ce pays ».

Elias Rodriguez est inculpé d’homicide volontaire, d’assassinat et de « crime motivé par la haine », qualification qui vise les crimes commis contre des personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique, religieuse ou culturelle. Selon le FBI, il aurait agi seul.

Cette affaire avait profondément choqué la communauté juive américaine et les milieux diplomatiques israéliens, dans un contexte de flambée des actes antisémites aux États-Unis depuis le début de la guerre à Gaza. Le choix du parquet de demander la peine capitale s’inscrit aussi dans la ligne fixée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir : le président américain a donné instruction au ministère de la Justice et aux procureurs fédéraux de requérir la peine de mort pour les crimes les plus graves, notamment ceux « motivés par la haine ».

Sous l’administration précédente de Joe Biden, les exécutions fédérales avaient été suspendues. Avec ce dossier, Washington entend désormais faire de ce double meurtre un symbole judiciaire de la lutte contre l’antisémitisme violent.