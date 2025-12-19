États-Unis : le tireur de l’université Brown identifié comme l’assassin du scientifique du MIT, retrouvé mort

Les autorités de Nouvelle-Angleterre ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir établi un lien formel entre la fusillade meurtrière survenue à l’université Brown et l’assassinat, deux jours plus tard, d’un scientifique juif spécialisé dans le nucléaire à Boston. Le suspect, impliqué dans les deux affaires, a été retrouvé sans vie dans le New Hampshire après s’être suicidé alors qu’il était encerclé par la police.

Selon les forces de l’ordre, l’homme s’est donné la mort dans une unité de stockage de la ville de Salem, dans le New Hampshire, où il s’était retranché. Il a été identifié comme Claudio Neves Valente, un citoyen portugais de 48 ans, ancien doctorant en physique à l’université Brown, dont il n’avait toutefois pas achevé le cursus.

D’après les éléments de l’enquête, après la fusillade sur le campus de Brown, dans l’État de Rhode Island, le suspect s’est rendu dans le Massachusetts voisin. Deux jours plus tard, il se serait présenté au domicile de Nuno Loureiro, chercheur en sciences nucléaires au Massachusetts Institute of Technology (MIT), qu’il aurait abattu par arme à feu. Les deux hommes se connaissaient : tous deux de nationalité portugaise, ils avaient étudié ensemble à Lisbonne par le passé.

Une avancée décisive a été enregistrée la veille, lorsqu’un témoin ayant croisé le tireur dans un couloir après la fusillade à Brown a livré son témoignage et formellement reconnu le suspect. Les enquêteurs ont ensuite découvert qu’il avait loué une voiture, ce qui leur a permis de remonter sa trace jusqu’à l’unité de stockage du New Hampshire, louée à l’avance.

À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué de mobile précis pour ces crimes. Elles confirment toutefois l’existence de liens personnels et universitaires entre le suspect, l’université Brown et la victime du MIT. La police locale a par ailleurs insisté sur le fait qu’aucun élément ne permet, à ce stade, d’évoquer un mobile antisémite.

Pour rappel, deux personnes ont été abattues plus tôt cette semaine à l’université Brown, et neuf autres ont été grièvement blessées lors de cette attaque. Toutes les victimes sont des étudiants de l’établissement. Selon la présidente de l’université, Christina Paxson, le tireur est entré dans le bâtiment d’ingénierie vêtu de noir et le visage masqué, alors que des examens de fin de semestre étaient en cours, avant d’ouvrir le feu.

Nuno Loureiro, professeur juif de sciences nucléaires, d’ingénierie et de physique au MIT, avait quant à lui été grièvement blessé par balles à son domicile du Massachusetts et transporté à l’hôpital, où son décès a été prononcé. Originaire du Portugal, il avait été distingué en janvier dernier par un prix récompensant des scientifiques et ingénieurs de premier plan, remis par l’ancien président américain Joe Biden.