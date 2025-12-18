Israël étudie une éventuelle implication iranienne dans l’assassinat d’un scientifique nucléaire aux États-Unis

Les autorités israéliennes examinent actuellement des éléments de renseignement récents suggérant un possible lien iranien avec l’assassinat du professeur Nuno Loureiro, éminent scientifique spécialisé dans le nucléaire et la fusion, abattu à son domicile de Brookline, dans le Massachusetts, lundi soir. Cette hypothèse reste toutefois à ce stade non confirmée et n’est appuyée par aucune conclusion officielle des autorités américaines chargées de l’enquête.

Âgé de 47 ans, Nuno Loureiro, né au Portugal, était l’un des chercheurs les plus reconnus au monde dans le domaine de la physique des plasmas et de la fusion nucléaire. Professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), il s’était également exprimé par le passé en faveur d’Israël. Grièvement blessé par balles à son domicile, il avait été transporté dans un hôpital voisin dans un état critique, avant de succomber à ses blessures quelques heures plus tard.

La police de Brookline, en coordination avec le bureau du procureur du district du Massachusetts, a ouvert une enquête pour homicide. Aucun suspect n’a pour l’instant été interpellé et aucun mobile n’a été officiellement communiqué. Les enquêteurs ont indiqué qu’aucune trace d’effraction n’avait été relevée et se refusent, à ce stade, à commenter les spéculations sur un éventuel mobile politique, idéologique ou sécuritaire.

Du côté israélien, l’examen de cette affaire s’inscrit dans le contexte de la nature sensible des travaux de Loureiro. Le chercheur occupait des fonctions clés au sein de centres impliqués dans le développement de technologies d’avenir liées à l’énergie et au nucléaire. Des sources bien informées soulignent néanmoins qu’aucun élément probant ne permet, pour l’heure, d’établir un lien clair entre ce meurtre et une opération étatique ou de renseignement.

Aux États-Unis, les autorités maintiennent une position prudente. Elles affirment explorer toutes les pistes, criminelles comme non criminelles, tout en poursuivant la collecte d’indices sur les lieux du drame et dans les environs immédiats.

La mort de Nuno Loureiro a provoqué une vive émotion dans la communauté académique internationale. Le MIT a salué, dans un communiqué, la mémoire d’un "chercheur brillant et enseignant dévoué", soulignant l’ampleur de ses contributions scientifiques. Ses collègues et étudiants évoquent un scientifique de premier plan, engagé dans l’avancée de solutions énergétiques de pointe.

Parallèlement à l’enquête officielle, de nombreuses spéculations ont émergé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, évoquant notamment des motivations politiques ou des affiliations nationales. Les autorités américaines comme israéliennes rappellent cependant qu’aucun élément tangible ne vient, à ce stade, étayer ces affirmations.